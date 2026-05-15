Detuvieron por pedofilia a un docente en Monte Grande:

Investigación por caso de pedofilia en Monte Grande. Foto: Prensa

La Policía Bonaerense detuvo a un docente de 47 años en Monte Grande en el marco de un operativo tras una denuncia por distribuir material pedófilo.

La investigación del caso vincula al docente con cuatro escuelas secundarias técnicas de Monte Grande y Llavallol.

Tras su detención, se procedió a abrir su teléfono, en el que encontraron una serie de fotos de jóvenes que serían sus alumnas, imágenes de sus colas tomadas sin consentimiento.

También se encontraron fotos de “material compatible con un presunto delito contra la integridad sexual de una menor de edad”. La Justicia investiga si la víctima es su hija, una nena de cinco años.

Detalles de la investigación

La investigacion se originó tras una notificación de NCMEC, un organismo estadounidense que monitorea el tráfico de material pedófilo y que colabora con la Justicia argentina hace más de una década.

Dicho organismo norteamericana recibe notificaciones de Google, Facebook, Instagram y WhatsApp.

Tras la notificación, se allanaron 15 domicilios Monte Grande, Luis Guillón, Nueve de Abril y El Jagüel, donde se secuestraron más de 20 teléfonos y siete computadoras entre otros dispositivos, que podrán ser peritados.