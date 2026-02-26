Crímenes y suicidio en Caseros. Foto: NA

Una casa de Caseros fue testigo del horror de una familia: se investiga si un hombre, que supuestos problemas psiquiátricos, se suicidó luego de asesinar a su mujer y a su hijo.

Fuentes policiales informaron que el supuesto autor, identificado como Ricardo Benítez, habría sido el autor de los disparos para terminar con las vidas de su pareja, Angélica Molina, y de su hijo Lionel Benítez, de 13 años.

Detalles del caso

Érica Yohana Benítez, la hermana del presunto asesino, declaró ante la Policía que intentó comunicarse sin éxito con su familiar en la vivienda de la calle Carhué al 5400, motivo por el que alertó al 911.

En este sentido, ingresó junto a los efectivos al domicilio, donde encontraron el cuerpo sin vida del supuesto atacante y a las otras dos víctimas en la habitación matrimonial, al tiempo que el inmueble no presentaba signos de violencia.

A su vez, la mujer precisó que Benítez padece problemas psiquiátricos y hace un año estaba sin trabajo, mientras que tampoco se registraron denuncias por agresiones.