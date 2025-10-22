Caseros construirá un túnel que busca terminar con el caos de tránsito: el lugar estratégico donde estará

El intendente, Diego Valenzuela, detalló que será el primero con fondos municipales tras la política de baja de impuestos y tasas locales que tiene como uno de sus estandartes de gestión en el municipio.

Construcción de un nuevo túnel en Caseros, Tres de Febrero. Foto: X @Municipalidad3F

El intendente Diego Valenzuela anunció la construcción de un túnel clave para agilizar el tránsito en Caseros, partido de Tres de Febrero. El plan de obra pública será financiado en su totalidad con fondos municipales.

La construcción se realizará en el cruce de vía en la calle Hornos y está programada para el inicio de 2026. “Buscará mejorar la seguridad vial y el tránsito”, aseguraron desde la Municipalidad de Tres de Febrero.

Construcción de un nuevo túnel en Caseros, Tres de Febrero. Foto: X @Municipalidad3F

El intendente Valenzuela detalló que será el primero con fondos municipales tras la política de baja de impuestos y tasas locales que tiene como uno de sus estandartes de gestión en el municipio.

Y precisó respecto a la obra pública de tránsito: “Mantendrá la circulación actual de las calles, sumará colectoras para el acceso de los frentistas y generará espacio público del lado de Urquiza“.

“Somos un municipio activo que baja la carga impositiva y ejecuta obras trascendentes con recursos genuinos. Esto es histórico para el barrio y todo Tres de Febrero”, remarcó Valenzuela.

Construcción de un nuevo túnel en Caseros, Tres de Febrero. Foto: X @Municipalidad3F

El plan es que el proyecto inicie en los primeros meses de 2026 y, según sus voceros tiene como objetivo unificar el centro comercial, simplificar la circulación y descongestionar el intenso tránsito de la zona, donde se encuentra el paso a nivel del tren San Martín.

El objetivo de las obras públicas en Caseros

El túnel se enmarca en un plan de obras más amplio que busca modernizar el centro cívico de Caseros. “Nuestra idea es repensar todo lo que es el corazón de Caseros, los costados de la muni, la plaza, el Playón, los espacios públicos y la movilidad para aprovechar a full este lugar de privilegio en lo urbano que tenemos”, indicó Valenzuela.

“Conectar aún más Caseros Sur y Caseros Norte para fortalecer lo social y comercial también es el objetivo”, señaló el jefe municipal de Tres de Febrero.