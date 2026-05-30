Agostina Vega desapareció el sábado 23 de mayo y fue vista por última vez con Claudio Gabriel Barrelier, principal detenido en la causa. Foto: redes sociales.

Claudio Gabriel Barrelier, el hombre de 32 años detenido por la desaparición de Agostina Vega, enfrenta una situación procesal crítica tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la adolescente de 14 años en un descampado. La investigación judicial desnudó las falsas declaraciones del acusado ante la Fiscalía y salieron a la luz testimonios clave sobre las horas posteriores a la desaparición y un antecedente por privación ilegítima de la libertad en la misma vivienda.

La reconstrucción judicial estableció como punto cero del crimen la vivienda del imputado en la calle Juan del Campillo al 800, en el barrio de Cofico. El sospechoso contrató y pagó un servicio de remís el pasado sábado 23 de mayo para trasladar a la menor de 14 años desde el barrio General Mosconi, de modo que la principal hipótesis sostiene que la víctima viajó engañada bajo la falsa promesa de buscar un regalo sorpresa para su madre.

Claudio Gabriel Barrelier, principal acusado tras la desaparición de Agostina Vega. Foto: redes sociales.

El chofer del vehículo de alquiler, un transportista llamado Ariel, aportó los primeros datos a la familia tras reconocer la fotografía de la adolescente en las redes sociales. El conductor relató que la menor se mostraba contenta durante el viaje y descendió con absoluta naturalidad debido a que el acusado había sido pareja de su madre: “Me explicó que se iba a encontrar con el novio de su mamá para hacerle una sorpresa a ella”.

El remisero identificó la actitud esquiva de Barrelier al momento de abonar la tarifa de $11.300 en la vereda de la propiedad. El sospechoso ocultó su rostro con una capucha y debió entregar un billete de un dólar para completar el saldo del viaje. “Estoy decepcionado porque no esperaba que esto termine así. Si me decía con exactitud a donde iba, no la llevaba”, se lamentó.

Los registros de las cámaras de seguridad linderas captaron el ingreso de Barrelier junto a la víctima durante la noche del sábado, siendo esta la última imagen de la menor con vida. El imputado prestó una primera declaración indagatoria desde el penal de Bouwer y ensayó una falsa coartada: su abogado Jorge Sánchez del Bianco había dicho inicialmente que la nena del video era la hija de 11 años de su cliente y tras el giro en el testimonio, tomó la decisión de renunciar a su defensa.

Video: Cámaras de seguridad.

El avance de las pruebas técnicas obligó a Barrelier a comparecer por segunda vez ante el fiscal Raúl Garzón para rectificar sus dichos y admitir la identidad de la víctima. El representante legal justificó las falsedades previas y argumentó que la joven supuestamente abandonó la casa por sus propios medios en un vehículo ajeno: “Barrelier mintió para proteger a su hija. Me dijo que Agostina entró a su casa, salió y se subió a un auto rojo”.

La Fiscalía desestimó la versión del auto rojo y concentró las pericias sobre un Ford Ka negro que el acusado consiguió de manera desesperada entre el domingo y el lunes. El sospechoso solicitó el rodado prestado a una amante en el barrio Yofré mediante la excusa de realizar tareas laborales y la Justicia cree que utilizó el vehículo para trasladar los restos de la adolescente hacia el sector sur de la capital.

La misma cámara del barrio de Cofico registró al imputado mientras estacionaba el coche negro en la puerta de su domicilio el lunes por la tarde. Las filmaciones expusieron a Barrelier en el momento en que realizaba movimientos continuos de carga de tachos y baldes desde el interior de la casa hacia el baúl y las antenas de telefonía celular impactaron minutos después en el punto ciego de Ampliación Ferreyra.

Declaró el único detenido por la desaparición de Agostina Vega. Foto: NA

El antecedente de Barrelier en la misma casa

El prontuario del sospechoso reveló que ya contaba con una causa penal abierta por violencia de género de extrema gravedad. Un comerciante de la cuadra, identificado como J., recordó que en 2025 presenció una escena escalofriante cuando una joven logró escapar con vida desde el portón del imputado: “De atrás salió corriendo una chica. Estaba desnuda, tenía solamente una bombacha y unas cintas en las muñecas”.

Los vecinos de la zona rescataron a la víctima en una barbería cercana mientras el agresor permanecía fumando en la vereda con total indiferencia ante los patrulleros. Ese expediente derivó en una imputación por privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo y lesiones leves, motivo por el cual Barrelier estuvo preso durante 20 días y recuperó la libertad bajo fianza con la obligación de comparecer mensualmente en Tribunales.

Los vecinos de la zona describieron al acusado como un sujeto de conductas conflictivas que organizaba reuniones ruidosas con barras de Instituto de Córdoba en la vía pública. El abogado de la familia de la víctima, Carlos Nayi, evalúa las nuevas pruebas recolectadas en el perímetro de Cofico, mientras el fiscal Garzón acumula elementos para agravar la acusación hacia la figura de abuso sexual seguido de femicidio.