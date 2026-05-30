Agostina Vega, adolescente desaparecida en Córdoba. Foto: redes sociales.

La intensa búsqueda de Agostina continúa generando profunda preocupación en su entorno familiar. En las últimas horas, la madre de la adolescente, Melisa Heredia, sufrió una descompensación en su vivienda y debió recibir asistencia médica de urgencia debido al delicado momento emocional que atraviesa la familia.

Según informó Miguel, abuelo de la joven, varias ambulancias acudieron al domicilio familiar luego de que Melisa presentara un cuadro de estrés severo acompañado por síntomas físicos que encendieron las alarmas. Los profesionales de la salud la atendieron inicialmente en el lugar y posteriormente resolvieron trasladarla a un centro médico para realizar estudios y una evaluación más exhaustiva.

De acuerdo con el testimonio brindado por el familiar a TN, la mujer sufrió un “pico de estrés” producto de la angustia acumulada por la desaparición de su hija. A ello se sumó un cuadro de deshidratación que complicó aún más su estado de salud y motivó la intervención de los equipos de emergencia.

“La llevaron para que le hagan estudios y puedan determinar con mayor precisión cómo se encuentra”, explicó Miguel, quien además señaló que la familia atraviesa horas de enorme incertidumbre mientras continúan las tareas de búsqueda.

Agostina Vega, adolescente desaparecida en Córdoba. Foto: redes sociales.

La situación refleja el fuerte impacto emocional que provoca la desaparición de Agostina en sus seres queridos. Desde que se perdió el contacto con la adolescente, familiares y allegados se encuentran abocados a colaborar con las autoridades y a difundir información que pueda ayudar a encontrarla.

Mientras tanto, los operativos de búsqueda siguen en marcha y distintos organismos trabajan para reconstruir los últimos movimientos de la joven y obtener datos que permitan avanzar en la investigación. Las autoridades continúan solicitando que cualquier información relevante sobre la adolescente sea comunicada de inmediato a los canales oficiales habilitados para colaborar con la investigación.

La continuidad de la investigación de la desaparición de Agostina

Durante la jornada del viernes se llevó a cabo una nueva movilización para exigir avances en la búsqueda de Agostina. La convocatoria fue impulsada por su familia y reunió a vecinos, amigos y personas cercanas a la adolescente, quienes recorrieron distintas calles portando pancartas, fotografías y mensajes reclamando su aparición.

Agostina Vega, la menor desaparecida en Córdoba. Foto: redes sociales.

Mientras tanto, los operativos para dar con el paradero de Agostina continuaron sin interrupciones. Los trabajos se concentraron especialmente en un amplio terreno de aproximadamente 240 hectáreas ubicado en el barrio José Ignacio Díaz, sector que cobró relevancia en la investigación luego de que Barrelier admitiera haber estado allí.

De acuerdo con el abogado querellante Carlos Nayi, el despliegue involucra un importante número de recursos humanos y tecnológicos. “La búsqueda se realiza por tierra, aire y agua”, explicó el letrado, quien detalló además que participan 355 efectivos de la Policía de Córdoba junto con integrantes del cuerpo de Buzos Tácticos y otras unidades especializadas.