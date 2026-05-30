Claudio Gabriel Barrelier, principal acusado tras la desaparición de Agostina Vega. Foto: Facebook Claudio Barrelier.

Mientras continúa la búsqueda de Agostina Vega, la joven desaparecida en Córdoba, la presunta pareja de Claudio Barrelier, dueña del Ford Ka que investiga la Justicia, se presentó para declarar y su testimonio se volvió una pista clave para los investigadores.

La mujer declaró que el domingo, el día después a la desaparición de la joven, Barrelier le pidió el auto prestado.

En las últimas horas, las autoridades lo peritaron y el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que el coche “fue lavado“.

Declaró el único detenido por la desaparición de Agostina Vega. Foto: NA

Sin embargo, se habrían encontrado rastros en el vehículo, aunque ese dato aún no fue confirmado.

El investigado Ford Ka

Los investigadores detectaron que Barrelier fue visto yéndose de su casa del barrio Cofico a bordo del Ford Ka negro.

Sin embargo, la preocupación por lo sucedido se produjo al ver que, al dejar su casa, el sospecho llevaba un tacho de 20 litros y bolsas de consorcio.

Ford Ka investigado en la desaparición de Agostina Vega. Foto: @SebasTempone

La fiscalía confirmó que Claudio Barrelier estuvo el lunes en ese auto en la zona de Ampliación Ferreyra, donde se están desarrollando los rastrillajes.

El cambio en su última declaración

Claudio Gabriel Barrelier, el hombre que se encuentra detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, declaró por segunda vez, cambió su versión y admitió que la menor de 14 años estuvo en su casa esa noche.

El hombre de 33 años prestó testimonio ante el fiscal Raúl Garzón en los Tribunales 2 de la capital provincial acompañado por su defensor, Jorge Sánchez Del Bianco, quien señaló que “Barrelier reconoció que es Agostina la del video”, cuando en un principio señaló que la nena que se ve en dicha filmación era su hija.

Claudio Gabriel Barrelier, principal acusado tras la desaparición de Agostina Vega. Foto: redes sociales.

“Barrelier mintió para proteger a su hija.Me dijo que Agostina entró a su casa, salió y se subió a un auto rojo”, expresó el letrado.

Cómo sigue la investigación

Este viernes se realizó una nueva marcha encabezada por la madre de la menor para reclamar el hallazgo con vida en la que familiares, amigos y allegados exhibieron carteles con el rostro de Agostina. Tras recorrer varias cuadras, Melisa Heredia, madre de la adolescente, se descompensó debido a que lleva varios días sin comer y dormir, motivo por el que fue trasladada en una ambulancia a un hospital de la zona, aunque su padre confirmó que ya estaba bien.

Agostina Vega, la menor desaparecida en Córdoba. Foto: redes sociales.

Por su parte, los rastrillajes continuaron en un predio de 240 hectáreas del barrio José Ignacio Díaz, descampado en el que Barrelier reconoció haber estado: “La búsqueda se hace por tierra, aire y agua. Participan 355 efectivos de la Policía de Córdoba y personal de Buzos Tácticos”, precisó el abogado Carlos Nayi, representante de la querella.