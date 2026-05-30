Declaró el único detenido por la desaparición de Agostina Vega. Foto: NA

Claudio Gabriel Barrelier, el hombre que se encuentra detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, declaró por segunda vez, cambió su versión y admitió que la menor de 14 años estuvo en su casa esa noche.

El hombre de 33 años prestó testimonio ante el fiscal Raúl Garzón en los Tribunales 2 de la capital provincial acompañado por su defensor, Jorge Sánchez Del Bianco, quien señaló que “Barrelier reconoció que es Agostina la del video”, cuando en un principio señaló que la nena que se ve en dicha filmación era su hija.

“Barrelier mintió para proteger a su hija. Me dijo que Agostina entró a su casa, salió y se subió a un auto rojo”, expresó el letrado

Agostina Vega desapareció el sábado 23 de mayo y fue vista por última vez con Claudio Gabriel Barrelier, principal detenido en la causa. Foto: redes sociales.

“Una amiga le prestó el auto negro para buscar unas herramientas”, consignó Sánchez Del Bianco respecto a la versión de un Ford Ka luego de que haya mencionado en su primera comparecencia el “auto rojo”, al tiempo que agregó que la joven “utilizó su celular” en la vivienda del acusado por el delito de privación ilegítima de la libertad.

Cómo sigue la investigación

Este viernes se realizó una nueva marcha encabezada por la madre de la menor para reclamar el hallazgo con vida en la que familiares, amigos y allegados exhibieron carteles con el rostro de Agostina. Tras recorrer varias cuadras, Melisa Heredia, madre de la adolescente, se descompensó debido a que lleva varios días sin comer y dormir, motivo por el que fue trasladada en una ambulancia a un hospital de la zona, aunque su padre confirmó que ya estaba bien.

Por su parte, los rastrillajes continuaron en un predio de 240 hectáreas del barrio José Ignacio Díaz, descampado en el que Barrelier reconoció haber estado: “La búsqueda se hace por tierra, aire y agua. Participan 355 efectivos de la Policía de Córdoba y personal de Buzos Tácticos”, precisó el abogado Carlos Nayi, representante de la querella.

Agostina Vega, la menor desaparecida en Córdoba. Foto: redes sociales.

Además, se levantó el secreto de sumario, mientras que se realizaron operativos en el barrio Ferreyra, donde vive el sospechoso.

Asimismo, la fiscalía, a cargo de Raúl Garzón, analiza un mensaje que recibió la madre de Agostina Vega y que podría ser clave para la investigación a seis días de su desaparición. Desde el entorno de la causa sostienen que la menor está en Córdoba y con vida.

“Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila”, es el mensaje que llegó al celular de Melisa, la mamá de la adolescente, por lo que de manera inmediata se trasladó hasta la Policía para incorporarlo a la investigación.

Alerta Sofía por el caso Agostina Vega. Foto: redes

Como ocurre en casos de esta índole, algunos de los llamados son en tono de broma, pero en otros Melisa explica que reconoce la voz, por lo que decidió que sean analizados por los especialistas.