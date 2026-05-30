Agostina Vega, la menor desaparecida en Córdoba. Foto: redes sociales.

Las autoridades policiales de la provincia de Córdoba localizaron el cuerpo sin vida de Agostina Vega, la menor de 14 años que permanecía desaparecida desde hacía una semana. Los peritos judiciales hallaron los restos de la adolescente en un amplio predio del barrio Ampliación Ferreyra, un sector que se convirtió en el epicentro de los rastrillajes tras confirmarse la presencia de Claudio Barrelier, el único sospechoso detenido en la zona.

Los efectivos de seguridad detectaron el cuerpo de la menor pasadas las 14 de este sábado 30 de mayo en un sector de pastizales de la periferia cordobesa. El personal policial notificó la dolorosa novedad a los familiares directos de la víctima de manera inmediata y los médicos de una unidad sanitaria de emergencias debieron asistir a la madre tras sufrir una descompensación en su vivienda.

La joven fue hallada sin vida este sábado 30 de mayo.

Los equipos de investigación rastrillaban el predio de más de 200 hectáreas desde hacía 24 horas consecutivas en la zona sur de la capital provincial. El área de búsqueda se encuentra ubicada a unos 12 kilómetros del centro urbano, de modo que el operativo se activó a partir de una pista clave sobre los últimos movimientos del principal imputado por la desaparición de la joven.

La fiscalía de la causa concentra sus sospechas sobre Claudio Barrelier, un hombre de 32 años que actualmente permanece bajo arresto en el marco del expediente judicial. Las cámaras de seguridad registraron al individuo junto a la menor en las inmediaciones de su domicilio particular, motivo por el cual la investigación determinó que el acusado abandonó la propiedad con rumbo al descampado poco tiempo después del encuentro.

Agostina Vega, la menor desaparecida en Córdoba. Foto: redes sociales.

La hipótesis principal de la Justicia señaló que el sospechoso engañó a la víctima mediante la promesa de un obsequio especial para su madre. La joven accedió a viajar en un auto de alquiler hacia la calle Juan del Campillo al 800 debido al vínculo previo que mantenía con el hombre, que había sido pareja de la madre de Agostina tiempo atrás.

En este contexto, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y Raúl Garzón, el fiscal que encabezó la búsqueda de la adolescente, brindarán una conferencia de prensa a las 18.30 de este sábado. En paralo, la familia de la joven anunció una nueva marchaa a partir de las 17.

Desaparición de Agostina Vega: el video que la muestra por última vez entrando a la casa del acusado

Una cámara de seguridad registró el momento en que la adolescente Agostina Vega ingresó a la vivienda del acusado, Claudio Gabriel Barrelier, durante la noche del sábado.

En las imágenes se puede ver a la menor caminando junto al detenido antes de que ambos entren a la casa. Se trata de la última vez que Agostina fue vista. Por el momento siguen registrando las cámaras de seguridad para ver si salió del mismo lugar.

Video: Cámaras de seguridad.

Tras la viralización del video, que muestra el ingreso de la adolescente y el detenido a su casa, Ariel, el remisero, aclaró: “No los vi entrar a la casa, frenamos casi dos cuadras antes, pero viéndolo así rápido, sí, son ellos”.