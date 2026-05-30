Agostina Vega, la menor desaparecida en Córdoba. Foto: redes sociales.

Mientras continúa la intensa búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, aparecieron nuevas pruebas que podrían resultar determinantes para la investigación. Entre ellas, un audio que la joven envió a un grupo de amigas poco antes de perder contacto con su entorno.

En ese mensaje, Agostina hacía referencia a una supuesta sorpresa para su madre y comentaba: “Tengo que ir con el novio de mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar”. La grabación ya fue incorporada al expediente y está siendo analizada por los investigadores, que buscan reconstruir sus movimientos durante las horas previas a la desaparición y establecer con quiénes estuvo.

La conversación entre la madre de Agostina y el principal sospechoso

En las últimas horas también trascendió una conversación de WhatsApp entre Melisa Heredia, madre de la adolescente, y Claudio Barrelier, el único detenido en la causa hasta el momento.

El audio fue incorporado a la causa y podría aportar información clave sobre los movimientos de la adolescente antes de desaparecer. TN.

El intercambio se produjo durante la madrugada del domingo 24 de mayo, cuando la mujer comenzó a preocuparse porque su hija no regresaba a su casa y no lograba comunicarse con ella. En medio de la angustia, Melisa le consultó a Barrelier qué le había pedido Agostina antes de desaparecer. En los mensajes le escribió: “¿Que te pidió la Agos a vos hoy?” y agregó: “Que me pidió tu número”.

Ante la consulta, Barrelier respondió que la adolescente le había preguntado si podía llevarla a la casa de un amigo y aseguró: “Y le dije que no tenía movilidad”. La madre insistió para obtener más información y le preguntó de qué amigo se trataba y de dónde era, pero el hombre respondió: “No me dijo”.

A medida que pasaban las horas, la desesperación de la mujer quedó reflejada en otros mensajes enviados durante la conversación. Allí expresó: “Hace como tres horas se fue y no aparece”, “No sé qué hacer si llamar a la policía”, “Y le pregunté a las amigas y no está con ellas” y “La llamo y tiene el cel apagado”.

El mensaje de Whatsapp de la mamá de Agostina al detenido. Foto: TN.

La búsqueda de Agostina Vega continúa en Córdoba

La difusión de este material se produjo mientras continúan los operativos para encontrar a la adolescente. Equipos especializados trabajan en distintos puntos de la ciudad de Córdoba y en sectores rurales donde podrían surgir nuevas pistas sobre su paradero.

El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación, señaló que la causa sigue avanzando a partir de nuevas evidencias y explicó que “se está trabajando en varios lugares y se va a trabajar en distintos lugares a partir de la evidencia probatoria previa”.

Declaró el único detenido por la desaparición de Agostina Vega. Foto: NA

Además, destacó la tarea de los equipos desplegados en los rastrillajes realizados en la zona rural de Ampliación Ferreyra y aseguró que la búsqueda no se detiene. En ese sentido, sostuvo que “la buscamos sin parar, día y noche trabajan los equipos para encontrar a Agostina. La peor hipótesis es la desaparición, es el peor estado. Queremos que esto llegue a su fin, sea el desenlace que sea”.

Por el momento, la investigación continúa abierta y las autoridades mantienen activos los operativos para intentar determinar qué ocurrió con la adolescente y dar con su paradero.