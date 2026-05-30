Agostina Vega, la menor desaparecida en Córdoba. Foto: redes sociales.

Luego de que se conociera la noticia sobre la aparición del cuerpo de Agostina Vega, el fiscal Raúl Garzón brindó junto al ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y pidió en conferencia de prensa a los periodistas que actúen con “suma prudencia y respeto ante un hecho donde la víctima es una menor”. Culminada la reunión, el jefe de la cartera de Seguridad se retiró sin dar declaraciones.

“Aquí se habla cuidadosamente, y ustedes sabrán qué preguntar más allá de lo que este fiscal deba informar”, advirtió. Además, el fiscal remarcó: “Con enorme dolor debo decirles que hemos encontrado restos humanos y hay un 98% de posibilidades de que sean de Agostina. Todavía no hay una certeza absoluta sobre su identidad”.

Fiscal Raúl Garzón Foto: CAPTURA

En este mismo sentido, Garzón expresó que todavía es necesario aclarar las circunstancias del crimen y remarcó: “Para nada la investigación está terminada, y tanto el entorno familiar como el no familiar es materia de investigación. Y por el momento no hay más imputados, pero los que pudiera haber lo serán por el avance y el aval de la investigación”.

Ante la pregunta de los periodistas, Garzón insistió en que todavía no es posible esclarecer el móvil del hecho y remarcó que la data de muerte de la menor habría sido en las primeras horas después de su desaparición. “Si bien es un dato científico a confirmar por la investigación, pero todo conduciría a que fue entre las 22 del sábado y las 2 del domingo”, precisó.

El fiscal Garzón en conferencia de prensa. Fuente: Gentileza TN

Fiscal Garzón sobre las circunstancias del asesinato: “Agostina nunca salió de la casa de Barrelier”

En conferencia de prensa, el instructor de la investigación indicó que los restos fueron encontrados en un descampado y que se llegó a rastrillar el lugar tras un “minucioso estudio y reconstrucción de recorridos”. Además, agregó que: “La escena del crimen sería la casa en la que se vio entrar a Agostina. Nunca salió luego del sábado a la noche, aunque sí el imputado (Barrelier)”.

Con respecto a cómo llegó Agostina a la vivienda, el fiscal afirmó que ingresó al lugar “voluntariamente”, pero que pudo haber sido engañada por el agresor: “Hasta dónde llegó por persuasión, engaño o el motivo que sea es justamente lo que la causa va a indagar y llegar a establecer el contexto del crimen, y si eventualmente existen otras conexiones o vinculaciones”, enfatizó.

Además, ratificó que “el sospechoso tiene antecedentes penales”, y que en un allanamiento de su vivienda “se encontraron pruebas de amplio valor” para vincularlo en la causa del asesinato de la joven de 14 años.

Por último, el fiscal Raúl Garzón agradeció a los equipos de investigación, a la policía de Córdoba y al movimiento de despliegue con perros rastreadores la colaboración para encontrar los restos que serían de Agostina: “Logramos ubicar el cuerpo por un trabajo que dio con un clavo en un pajar”, sentenció.

En paralelo a la conferencia de prensa, se realizó en Córdoba una marcha para pedir justicia por Agostina, donde participaron familiares y allegados de la menor. Mientras tanto, los abuelos de la adolescente pidieron privacidad a la prensa frente al dolor que representa la noticia.