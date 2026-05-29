Agostina Vega desapareció el sábado 23 de mayo y fue vista por última vez con Claudio Gabriel Barrelier, principal detenido en la causa. Foto: redes sociales.

Continúa la búsqueda desesperada de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida desde el pasado 23 de mayo en Córdoba, cuya noticia mantiene en alerta a toda la provincia. Y mientras avanzan las tareas de rastrillaje y los operativos para dar con su paradero, la causa incorporó nuevas pruebas.

Luego de varias horas de allanamiento en la vivienda del único detenido por la desaparición de Agostina Vega, Claudio Gabriel Barrelier, la Policía trasladó a tres mujeres que estaban en el domicilio, luego de que se detectaron movimientos inusuales dentro de la casa.

Las sospechosas se retiraron en un patrullero y fueron trasladadas a la comisaría local. Por otro lado, el abogado de la familia de la joven de 14 años, Carlos Nayi, sostuvo que la adolescente salió en algún momento de la casa del detenido. “Las antenas ubican el teléfono de Agostina precisamente en el ámbito territorial donde vive Barrelier por un espacio de tres horas, a partir de las 22:30 en adelante. Luego se produce un amesetamiento y deja de estar activo”, precisó.

Missing Children Argentina - Agostina Vega. Foto: Missing Children Argentina

La investigación, encabezada por el fiscal Raúl Garzón, permanece bajo secreto de sumario. Sin embargo, las autoridades provinciales confirmaron que la primera hipótesis que manejan los investigadores es que Agostina no salió de la provincia y que se deben concentrar todos los esfuerzos de búsqueda allí.

Por su parte, la abuela de Agostina, Elizabeth, confirmó que ayer recibieron un llamado inquietante: Fue mi hija la que recibió el llamado. Presentó esos llamados y toda la información que le pasan a mi hija o el dato, inmediatamente pasa a Fiscalía, pasa a la Policía de Investigación. No guardamos nada, mi hija no esconde nada. Es una pobre chica que solamente tiene una vida con dos hijos. Nada más. Si investigan, desde que nació Agostina para acá, se van a dar cuenta ha estado toda la vida con su mamá, salvo un lapso de unos meses que se fue a vivir con su papá”, dijo.

Aunque se evitaron dar mayores detalles, el fiscal aseguró que tanto la Justicia como la Policía trabajan con todos los recursos disponibles para intentar encontrar a la menor.

Un video y declaraciones contradictorias, entre las claves de la investigación

Agostina Vega fue vista por última vez durante la noche del sábado 23 de mayo. Según la investigación, la última imagen registrada muestra a la adolescente ingresando a una vivienda de la calle Campillo 878 junto a Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, quien permanece detenido y es considerado el principal sospechoso del caso.

Momento en que Agostina Vega entra a la casa del detenido. Video: cámara de seguridad.

Las imágenes difundidas recientemente, sumadas a llamados considerados sospechosos y a declaraciones contradictorias, se transformaron en algunos de los principales elementos analizados por los investigadores.

Tras el video difundido, el único sospechoso prestó declaración indagatoria este jueves 28 de mayo en el marco de la investigación en su contra, donde declaró que la menor que aparece en las imágenes es su propia hija de 11 años.

Por su parte, Jorge Sánchez del Bianco, abogado defensor del acusado, aseguró que su cliente continúa detenido en el penal de Bouwer y dio nuevos detalles sobre su declaración, en donde habló sobre el video incriminatorio:“Dijo que es él ingresando con su hija y que está 100% seguro”, afirmó en conferencia de prensa en Tribunales.