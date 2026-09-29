Causa Maradona: declaran por última vez los principales acusados

Agustina Cosachov y Leopoldo Luque son los principales acusados en la causa por la muerte de Diego Armando Maradona.

A casi seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, la causa judicial que busca esclarecer las circunstancias de sus últimos días atraviesa una instancia decisiva. En el banquillo de los acusados se encuentran su neurocirujano y médico personal, Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y otros integrantes del equipo de salud que lo asistía. Todos enfrentan acusaciones vinculadas a presuntas irregularidades en la atención médica brindada al exfutbolista antes de su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 en una vivienda de Tigre.

Este martes 29 de septiembre, se desarrollará una de las últimas jornadas de declaraciones en el juicio, un proceso marcado por testimonios cruzados, informes periciales y fuertes contrapuntos entre las partes. La audiencia resulta clave para determinar las responsabilidades de los profesionales imputados y avanzar hacia la etapa final del debate oral, que busca esclarecer si existió negligencia o abandono en el tratamiento que recibió Maradona durante los días previos a su muerte.

Leopoldo Luque y Agustina Cosachov son los principales acusados en el caso por la muerte de Diego Armando Maradona.

Cómo se llevará a cabo la última declaración de los imputados por el juicio por la muerte de Maradona

Fuentes del caso informaron que los primeros dos imputados pronunciarán sus últimas palabras ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, miembros del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro.

Además, la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, también hará lo propio, por lo que se espera una jornada clave y tensa en el debate que llega a su recta final.

En tanto, los sindicados que no comparecerían son el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; y el clínico Pedro Di Spagna.

Un allegado a Di Spagna consignó que el facultativo espera que “este calvario termine cuanto antes”. Todos ellos se encuentran acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa va de ocho a 25 años de prisión.

Todos están acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa va de ocho a 25 años de prisión.

El 8, 13 y 14 de octubre se realizarán la lectura de los alegatos de la Fiscalía y las querellas, mientras que el 20, 21 y 22 será el turno de las defensas.

Luego del bochornoso y escandaloso documental protagonizado por la ex jueza Julieta Makintach, que derivó en la nulidad del primer debate, el segundo proceso se acerca a su final.

Por su parte, el juicio por jurados populares que tiene como única imputada a la enfermera Dahiana Gisela Madrid está demorado por un planteo de recusación presentado contra la jueza María Coelho.