Indignante: atropelló a una mujer de 67 años, se fugó sin asistirla y la jubilada murió horas más tarde

Villa Luzuriaga: motociclista atropelló a una jubilada de 67 años Foto: Captura

Este lunes 21 de septiembre por la noche una jubilada de 67 años fue atropellada brutalmente por un motociclista en plena vía pública. El hecho tuvo lugar en las calles Thames y Guido Spano ubicadas en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga.

Tras el siniestro, el sujeto que conducía la moto Corven Energy se dio a la fuga y la mujer quedó tendida en el suelo. Algunos segundos más tarde, un grupo de jóvenes se acercaron para auxiliarla: la mujer tenía severas heridas y luego murió. Por el momento, el individuo continúa prófugo de la Justicia y es intensamente buscado.

Un motociclista atropelló a una jubilada y se escapó: cómo ocurrió el hecho

Cerca de las 20h de este lunes, una jubilada de 67 años regresaba a su casa en La Matanza luego de hacer las compras diarias muy cerca de la avenida Monseñor Bufano. Sin embargo, no imaginó que, de un momento a otro, sería atropellada por un motociclista.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad dispuesta en la zona del accidente. Allí se puede ver cómo el sujeto impactó con su vehículo sobre la mujer sin frenar en ningún momento. Incluso se visualiza que arrastró el cuerpo de la víctima.

Así atropellaron a una jubilada de 67 años en Villa Luzuriaga

El motociclista también cayó al asfalto tras el siniestro, pero poco después logró levantarse y tras recomponerse se subió nuevamente a la moto y decidió huir de la escena del hecho.

Qué pasó después del accidente de la mujer de 67 años

En el video de la cámara de seguridad, se puede ver que también quedó involucrado en el siniestro un vehículo cuyo modelo no ha podido precisarse. Quienes conducían el automóvil bajaron de inmediato al ver que la mujer había quedado herida en el suelo.

Debido a la gravedad de sus heridas, llamaron al 911 y un servicio de emergencias se hizo presente en el lugar. Sin embargo, tras varios intentos para estabilizar el estado de salud de la mujer, pocos después terminó falleciendo.

En este momento, la causa judicial está a cargo de la Unidad Fiscal N°12 de La Matanza. El objetivo de las autoridades es encontrar el paradero del motociclista, quien hasta este jueves 24 de septiembre permanece en calidad de prófugo de la Justicia. El hombre está siendo buscado por efectivos de la Policía Bonaerense.

En tanto, la investigación también se enfocará en analizar los videos de la cámara de seguridad para determinar cómo ocurrió el siniestro. Asimismo, desde fiscalía se tomará declaración a los testigos que presenciaron el hecho. Las precisiones sobre el incidente que puedan aportar serán de suma importancia para identificar al sospechoso y llegar a él de manera más rápida.

Choque múltiple en en el centro porteño

Este lunes seis automóviles protagonizaron un brutal choque en cadena en la calle Rodríguez Peña entre Rivadavia y Bartolomé Mitre. De acuerdo al Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) cuatro personas fueron asistidas en el lugar de los hechos mientras que otros dos pacientes se encuentran internados en el Hospital Argerich y el Hospital Ramos Mejía.