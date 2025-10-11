El impactante video de Lara Gutiérrez antes de ser asesinada junto a Morena y Brenda: “Agarro a tiros a cualquiera”

El triple femicidio en Florencio Varela sigue bajo investigación, por lo que se halló un nuevo video que abre distintas preguntas en el caso.

Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela. Foto: Redes sociales

La investigación del triple femicidio en Florencio Varela revela nueva información sobre el caso, incluso sobre cómo fueron los últimos días de las víctimas. En este contexto, se conoció un video de Lara Gutiérrez, de 15 años, en el que hablaba sobre cuestionadas al robo y “tiros”.

Cabe recordar que la menor fue asesinada junto a Morena Verri y Brenda del Castillo, en el marco de lo que sería una venganza narco por un robo, según estiman los investigadores.

Las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza que fueron asesinadas en Florencio Varela. Foto: Redes sociales.

En la búsqueda por hallar las causas precisas que llevaron al brutal crimen, en un caso que tiene distintos detenidos con diversas responsabilidades, se encontró un contenido que había subido Lara a sus redes sociales.

El video en cuestión fue subido a historias de Instagram y muestra a la joven recién despierta, al lado de un hombre dormido, del que no se conoce la identidad. Allí, se refiere a una “emborrachadera” que tuvo la noche anterior.

Además, agrega: “Sin comentarios, ¿no? Qué vergüenza que pase, dios mío“. Y sigue, en clave enigmática: “Acá el que corre, no vuela. Ando re zarpada en gorra, imagínate”.

El video de Lara Gutiérrez antes de ser asesinada. Video: x Crónica.

Lara también menciona que “agarro a tiros a cualquiera, punto y a parte”, además de que “anda robando dólares”.

Esto abre un nuevo capítulo en la investigación, entre otras cosas, para saber quién es la persona que estaba junto a ella.

La declaración de Ariel Giménez, el acusado por cavar el pozo

Ariel Giménez, el acusado de cavar los pozos en la vivienda de Florencio Varela, donde se cometió el triple femicidio con sello narco, declaró ante el fiscal de La Matanza, Adrián Arribas, y manifestó que “no le resultó extraño” haber sido contratado para esa tarea porque estaba “drogado”.

Para la fiscalía, Giménez miente en su declaración. La hipótesis que plantea el fiscal Arribas es que el sospechoso hizo el pozo en el que enterraron a las tres víctimas y luego lo tapó.

Ariel Giménez, el acusado de cavar los pozos en el triple femicidio de Florencio Varela. Foto: NA.

Además de revelar las horas previas al crimen y cómo llegó al lugar, el acusado sostuvo que mantuvo contacto con dos personas: Magalí Celeste González Guerrero y Miguel Villanueva Silva, a quien él conocía bajo el sobrenombre de “Gonzalo”.

El momento en que cavó el pozo

Pasadas las 14 de la tarde del día siguiente, al no tener contacto con la pareja que le alquiló el parlante, se contactó. Cuando pudo comunicarse, le dijeron que vaya a buscarlo, que se iban a encontrar a mitad de camino entre una casa y la otra.

“Cuando me lo encuentro me dice que tiene que hacer un trabajo en su casa. También le estaba ofreciendo ese trabajo a otra persona, ya que la estaba haciendo re larga”, declaró Giménez.

Finalmente, esa supuesta persona se retiró y él quedó a cargo de la tarea, que era hacer el pozo para enterrar a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Operativo en el domicilio de Florencio Varela donde se hallaron los tres cuerpos. Foto: Captura de pantalla

Acá es cuando se produce el cruce de versiones entre el sospechoso y la fiscalía. “Entramos a la casa y me muestra tierra que estaba al lado de un pozo tapado completamente", señaló.

El fiscal Arribas cuestionó el relato y le consultó cómo sabía que era un pozo si estaba tapado completamente. “Porque era redondo y le faltaba llegar la tierra a la superficie dos centímetros”, respondió.

Giménez dijo que tardó 25 minutos en hacer el pozo y reconoció que ayudó a Villanueva y a Celeste a correr una cama. Aseguró que eran los únicos que estaban en la casa y contó que le pagaron $45.000 por todo el trabajo.

Antes de irse, le pidió a los dos detenidos que le pidan un auto de una aplicación para regresar a su casa. A modo de pago, no solo le pidieron el auto, sino que le regalaron el pico y las palas con las que había trabajado.

Tras la declaración de Giménez, la fiscalía decidió que continúe detenido el imputado por encubrimiento agravado por resultar el hecho precedente especialmente grave.