(IMAGEN ILUSTRATIVA) La llamaron “asesina” por un aborto espontáneo, pasó más de 2 años presa y ahora recibe 1.600.000 millones de euros Foto: Gemini

Patience Rousseau, una mujer de 34 años, logró un acuerdo de US$1,6 millones con el condado de Humboldt, Nevada, después de haber sido arrestada y encarcelada por más de dos años tras sufrir un aborto espontáneo en 2018. Además, como parte del acuerdo, recuperó las cenizas de su hijo, Abel, que le habían sido retiradas durante la investigación.

El caso de Rousseau, que vivía en la localidad rural de Winnemucca, se convirtió en un símbolo de la criminalización de las mujeres que pierden embarazos en Estados Unidos. Tras la pérdida, fue señalada como “asesina de bebés” en su comunidad y condenada por homicidio involuntario bajo una ley estatal de 1911, la única de su tipo en el país.

Cómo fue el caso que terminó con Rousseau en prisión

En abril de 2018, Rousseau —entonces conocida como Frazier— sufrió un aborto espontáneo y dio a luz a un bebé sin vida, Abel. Enterró los restos en su jardín y compartió su dolor en redes sociales. Poco después, la policía llegó a su casa y la interrogó sobre el episodio, cuestionando sus publicaciones y su estado emocional.

Captura de la grabación policial: Patience Rousseau aparece sentada en el porche de su casa tras haber sido interrogada por agentes. Foto: Humboldt County Sheriff’s Office

La fiscalía la acusó de homicidio involuntario, basándose en una ley que penaliza el uso de drogas para terminar un embarazo después de la semana 24. Rousseau admitió haber buscado en internet métodos para interrumpir el embarazo y haber levantado objetos pesados e ingerido canela, pero los investigadores no pudieron probar que esas acciones provocaron la pérdida.

Ante la falta de pruebas, los fiscales argumentaron que Rousseau había consumido metanfetaminas, marihuana y cigarrillos durante el embarazo, y que eso demostraba su intención de interrumpirlo. Finalmente, Rousseau se declaró culpable siguiendo el consejo de su defensor público y fue encarcelada en 2019.

La anulación de la condena y el acuerdo millonario

En 2021, la condena fue anulada por la asistencia ineficaz de su abogado. Su nueva representante legal, Laura FitzSimmons, demostró que Rousseau tenía un consumo de drogas previo y que no existía evidencia de que eso hubiera causado el aborto espontáneo. En 2025, la Justicia desestimó los cargos de forma definitiva.

Rousseau, que ahora vive en Dakota del Sur y está sobria, presentó una reclamación contra el condado de Humboldt por daños emocionales y violaciones a sus derechos constitucionales. El acuerdo de US$1,6 millones no implica que el condado haya admitido irregularidades, según aclaró la abogada Paola Armeni, pero sí cierra el proceso judicial.

La mujer planea usar parte del dinero para comprar una casa y abrir un negocio, aunque aseguró que la compensación “no es justa” frente a los años de sufrimiento que atravesó junto a sus hijos.

La recuperación de las cenizas y el cierre de una etapa

Como parte del acuerdo, Rousseau también recuperó las cenizas de Abel, que habían sido retiradas por una agente del sheriff y trasladadas fuera del estado. Rousseau supo que la oficial tenía las cenizas gracias a una investigación periodística publicada en 2024.

“Recuperarlas significó todo para mí”, expresó Rousseau, que ahora busca reconstruir su vida junto a tres de sus hijos. El cuarto permanece bajo el cuidado de su hermana, con quien mantiene una relación distante.