La Justicia Federal y la Policía Bonaerense desmantelaron una organización dedicada al comercio de drogas Foto: Captura de pantalla

​En una operación de gran escala que cruzó diversas jurisdicciones, el personal de la Descentralizada 3 de la Policía de la Provincia de Buenos Aires logró desbaratar una banda dedicada al tráfico de estupefacientes. Los diez allanamientos, ordenados por el Juez Federal de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, se ejecutaron de manera simultánea en San Vicente, Haedo, el barrio porteño de Barracas y con un fuerte foco en el partido de Moreno, donde se intervinieron 6 domicilios en la localidad de Trujuy.

​El resultado de las requisas confirmó la magnitud de la logística criminal, ya que se secuestraron:

200 kilogramos de marihuana

4 kilos de cocaína

Más de 15 kilos de sustancias utilizadas para el estiramiento y corte

Armas de fuego que la banda utilizaba para proteger su actividad

El operativo se realizó este viernes 1° de mayo.

La investigación comenzó a mediados del 2025 y contó con la dirección central de Cristian Peña, cuyo rol fue fundamental para coordinar las tareas de campo. Para desentrañar el funcionamiento de este grupo —compuesto por personas de nacionalidad paraguaya— los investigadores emplearon tecnología de drones para realizar seguimientos aéreos, captando imágenes que fueron determinantes para identificar los roles de cada integrante y los puntos de acopio sin ser detectados.

​El éxito del procedimiento también radicó en la articulación entre departamentos judiciales. La Fiscalía General de Moreno-General Rodríguez, a cargo de Lucas Oyhanarte, trabajó codo a codo con la Justicia Federal, compartiendo datos clave y brindando apoyo operativo para las intervenciones realizadas en el territorio de Moreno.

​Como resultado del despliegue, seis personas (cinco hombres y una mujer) quedaron tras las rejas. El proceso judicial avanza rápidamente: mañana mismo los sospechosos serán trasladados para prestar declaración indagatoria ante la Secretaría N° 8, a cargo de Ignacio Calvi. Los detenidos enfrentan cargos por tráfico de estupefacientes y tenencia ilegal de armas