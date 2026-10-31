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Halloween violento en Palermo: se peleó a golpes de puño dentro de un bar y terminó con una herida cortante en la pierna

El hombre fue trasladado a la Clínica Bazterrica y se encuentra fuera de peligro. La Policía investiga cómo se produjo la lesión y busca identificar al otro involucrado.

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Palermo: se peleó a golpes de puño dentro de un bar y terminó con una herida cortante en la pierna en el bar Don Gato
Palermo: se peleó a golpes de puño dentro de un bar y terminó con una herida cortante en la pierna. Foto: Captura de pantalla Google Maps
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Un hombre resultó herido durante la madrugada de este sábado 31 de octubre de 2026, después de protagonizar una pelea a golpes de puño en el interior del bar Don Gato, ubicado entre los límites de Palermo y Villa Crespo. El episodio ocurrió alrededor de las 2.10 en el establecimiento ubicado en Fitz Roy 930 y terminó con la víctima trasladada a la Clínica Bazterrica por una herida cortante en el muslo izquierdo. Según el parte policial, el hombre se encontraba fuera de peligro.

De acuerdo con el informe policial al que pudo acceder Canal 26, efectivos de la Comisaría Vecinal 15A de la Policía de la Ciudad acudieron al establecimiento después de recibir una alerta del 911 por la presencia de un hombre con una herida cortante.-Al llegar, los agentes entrevistaron al damnificado, quien explicó que había mantenido una pelea a golpes de puño con otro hombre dentro del bar.

Según su declaración inicial, recién cuando salió a la vía pública advirtió que tenía un corte en el muslo izquierdo. Sin embargo, no pudo precisar cómo se había producido la lesión ni aportar características físicas de la persona con la que había discutido. Por ese motivo, todavía no se estableció si la herida fue provocada durante el enfrentamiento o en otra circunstancia.

Qué se sabe sobre el estado de salud del hombre herido

Una ambulancia privada de OSDE acudió al lugar para asistir a la víctima. Los profesionales médicos constataron una herida cortante en el miembro inferior izquierdo sin riesgo de vids y dispusieron su traslado a la Clínica Bazterrica para una evaluación y atención médica.

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Hasta el momento, el parte policial no identifica el elemento que produjo el corte ni establece la participación de un arma blanca. Tampoco se informaron detenciones relacionadas con el episodio.

Palermo: se peleó a golpes de puño dentro de un bar y terminó con una herida cortante en la pierna en el bar Don Gato de Palermo
Palermo: se peleó a golpes de puño dentro de un bar y terminó con una herida cortante en la pierna. Foto: HappyCow

La investigación policial y las cámaras de seguridad del bar

Durante el procedimiento, los efectivos consultaron a la encargada del establecimiento por la existencia de cámaras de seguridad. La mujer confirmó que el local dispone de equipos de videovigilancia, pero explicó que no registraron el lugar ni el momento de la pelea.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, el magistrado interviniente ordenó iniciar actuaciones por lesiones leves y recibir declaraciones testimoniales tanto del damnificado como de la encargada. La investigación continuará para establecer cómo se produjo la herida e identificar al hombre que participó de la pelea.

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