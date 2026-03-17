Le vendieron un BMW fallado y mandó a un sicario a balearles la casa:

Gustavo Arroyo, indicado como autor intelectual del homicidio. Foto: Captura/Ministerio de Seguridad de PBA

Un violento ajuste de cuentas en Beccar, partido de San Isidro, terminó con el asesinato de una mujer de 53 años dentro de su vivienda. Todo apunta a un presunto ajuste de cuentas vinculado a la venta de un auto.

El hecho se produjo el lunes alrededor de las 17:55 en una casa ubicada en la calle Luis de Flores al 2200. Fuentes del caso señalaron que efectivos de la Patrulla Municipal que realizaban tareas de prevención en la zona escucharon varias detonaciones. Al arribar al domicilio, constataron el fallecimiento de la propietaria, identificada como Cecilia Iraola.

A partir de cámaras de seguridad municipales y privadas, los investigadores determinaron que el ataque fue perpetrado por un motociclista, quien se detuvo frente a la vivienda y efectuó siete disparos: cuatro impactaron en la puerta y tres en una ventana. Iraola se encontraba en el living, fue alcanzada por los balazos y murió en el acto.

Sicario asesinó a una mujer en San Isidro.

Si bien la patente del rodado estaba tapada, el Centro de Monitoreo de Seguridad de San Isidro logró reconstruir la fuga del atacante.

La causa quedó en manos de la fiscal Carolina Asprella, quien investiga el caso como homicidio y coordina las tareas junto a la Policía y la seguridad municipal. En ese marco, ya se realizaron al menos dos allanamientos y hay un detenido.

Quién es el detenido por el ajuste de cuentas en San Isidro

La principal hipótesis apunta a un conflicto por la venta de un automóvil BMW. El hijo de Iraola, de 27 años, vendió el vehículo por 10.000 dólares, pero el comprador, identificado como Gustavo Arroyo, lo devolvió tras detectar fallas mecánicas y el dinero no habría sido reintegrado.

El ataque habría estado dirigido al joven, quien no se encontraba en la vivienda al momento de la balacera, ya que había viajado a Costa Rica 48 horas antes tras haber recibido amenazas.

Por este episodio fue detenido Arroyo, de 36 años, señalado como el autor intelectual del ataque y que fue localizado en una vivienda del country Loma Verde, en Escobar.

Gustavo Arroyo, indicado como autor intelectual del homicidio. Foto: Ministerio de Seguridad de PBA

Durante el procedimiento, se secuestró un teléfono celular, el cual podría aportar datos clave sobre la planificación del crimen. El análisis de antenas de telefonía permitió ubicarlo en la zona poco antes de los disparos.

En paralelo, allanaron la vivienda del titular de la motocicleta utilizada en el ataque, en José León Suárez, partido de San Martín. En el allanamiento, el sospechoso logró escapar tras quitarse una tobillera electrónica y se constató que este hombre había estado detenido en el Servicio Penitenciario Bonaerense entre 2015 y 2019.