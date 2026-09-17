La nueva vida de Paola Miranda: se alejó de la fama, vivió un romance secreto con un Il Divo y ahora es empresaria

Paola Miranda: qué hace a sus 45 años. Foto: Captura

La cantante ecuatoriana, Paola Miranda, se hizo conocida en la Argentina gracias a su paso por el programa Bailando por un sueño en el año 2010 y al tiempo se volvió cada vez más popular tras el lanzamiento de un tema musical llamado “Te voy a hacer el amor”. Luego protagonizó diversas obras de teatro en la calle Corrientes dirigidas por Santiago Bal y Carmen Barbieri. Sin embargo, de un momento a otro desapareció de la escena artística nacional para siempre.

La artista decidió emprender una nueva vida lejos de la Argentina. Se mudó, primero, a México y luego finalmente a Estados Unidos, donde se radicó en las ciudades de Miami y Los Ángeles. Allí formó una familia y tuvo una hija, quien recientemente se ha recibido de la carrera de Economía y Psicología.

El presente de Paola Miranda y su nueva vida alejada del foco mediático

En Estados Unidos, la artista cambió su carrera por completo. De hecho, se convirtió en la reconocida dueña de una marca de lencería, también de productos para el cuidado de la piel y ropa deportiva.

Paola Miranda tiene una hija que estudió economía y psicología. Foto: Redes Sociales

En una reciente entrevista con Intrusos, Miranda dijo que se alejó de la Argentina “debido a la gran exposición mediática” y que las habladurías la terminaron por afectar. Ahora, si bien está asentada como creadora y empresaria, no ha dejado la música del todo. De hecho, en el año 2023, realizó una gira musical con el cantante Juan Gabriel.

La historia de amor con un cantante de Il Divo que mantuvo en secreto

Hace algunos días, Paola Miranda regresó a la Argentina y asistió al programa de Carmen Barbieri que se emite por El Nueve. Allí habló de su presente personal, pero también de su historia de amor con el músico español Carlos Marín, integrante de Il Divo fallecido en diciembre de 2021 a causa del Covid. La artista indicó que estaba “muy enamorada de él” y le expresó toda su admiración.

La cantante ahora vive en Estados Unidos. Foto: Redes Sociales

Miranda sostuvo, además, que mantuvo con Marín un romance de casi seis años, pero que ambos decidieron vivirlo en privado y lejos de las cámaras. “Cuando venía a verme lo hacía de incógnito, sin seguridad, ni nada por el estilo”, recordó.

El truncado reencuentro: los detalles de una muerte inesperada y dolorosa

La cantante ecuatoriana contó que antes de su fallecimiento, el objetivo era reencontrarse, pero que producto de su repentina enfermedad no pudieron hacerlo. “La verdad es que nunca pensé que iba a tener este desenlace”, indicó. Miranda aseguró que el hombre le enviaba mensajes de cariño desde el hospital y le decía que, en cualquier momento, viajaría a visitarla a Florida.

Paola Miranda mantuvo una relación con Carlos Marín en secreto por seis años. Foto: Redes Sociales

Paola Miranda afirmó que, más allá de la tragedia, optó por quedarse con aquellos mensajes como recuerdo y que el músico siempre “permanecerá en su corazón”. “Era una persona graciosa, linda. Lo quise muchísimo”, manifestó.

Paola Miranda y su paso por el Bailando por un Sueño

El paso de Paola Miranda por Bailando por un Sueño, el show conducido por Marcelo Tinelli, estuvo cargado de claroscuros. Si bien, la cantante disfrutó de su éxito musical, estando en la pista más popular de la televisión argentina no escapó a los escándalos.

De hecho, una de sus peleas más recordadas ocurrió con las hermanas Silvina y Vanina Escudero, quienes la acusaban de llegar al concurso de baile de manera irregular. En diferentes ocasiones, la cantante aseguró que no soportó las agresiones sufridas por esos años y, por eso, decidió alejarse por completo de la vida mediática.