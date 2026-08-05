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Cinco detenidos en un amplio operativo antidrogas en zona oeste: secuestraron cocaína, municiones y dinero en efectivo

La investigación estuvo dirigida por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nro. 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez.

Rebeca Hirschfeld
Por Rebeca Hirschfeld
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Operativo antidrogas en Morón
Operativo antidrogas en Morón Foto: Policía
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Una investigación dirigida por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nro. 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, Secretaría N.º 5, de la Dra. Lorena Reynoso, culminó con cinco personas detenidas, seis domicilios allanados y el secuestro de más de 36 kilos de una sustancia que, sometida a los correspondientes test de orientación, arrojó resultado positivo para cocaína.

La causa se inició el 1 de julio de 2026, cuando una persona se presentó espontáneamente ante la División Operativa de Ejecución de Capturas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires dirigida por el Comisario Martín Barrionuevo y aportó información sobre un hombre de aproximadamente 60 años que presuntamente se dedicaría a la comercialización y al transporte de estupefacientes.

El denunciante, cuya identidad se mantuvo en reserva por temor a represalias, sostuvo que el investigado realizaría envíos de marihuana y cocaína hacia el sur del país y mantendría contactos con otras personas vinculadas con esa actividad. También aportó información sobre un domicilio de Francisco Álvarez, una camioneta Ford Ranger roja y una línea telefónica que serían utilizadas por el sospechoso.

Operativo antidrogas en Morón Foto: Policía

La investigación

A partir de esos datos, el fiscal federal Sebastián Lorenzo Basso promovió la acción penal y solicitó medidas destinadas a determinar la identidad del investigado, sus antecedentes, movimientos migratorios, domicilios, vehículos y comunicaciones telefónicas.

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Las primeras tareas de campo permitieron confirmar que el denunciado frecuentaba la vivienda señalada y que la camioneta y las líneas telefónicas investigadas se encontraban registradas a su nombre. Los informes incorporados al expediente indicaron además que era conocido por el apodo de “Lalo”, que registraba condenas por delitos vinculados con el narcotráfico y que anteriormente habría utilizado una identidad falsa.

Durante las vigilancias, los investigadores siguieron al sospechoso hasta un centro comercial de Liniers, donde mantuvo una reunión con otro hombre en una cafetería. Un agente ubicado en una mesa cercana alcanzó a escuchar expresiones relacionadas con “las cosas”, “el transporte”, “equipos” y una “comisión”, aunque no logró reconstruir la conversación completa.

Operativo antidrogas en Morón Foto: Policía

Ante los indicios reunidos, el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez autorizó la obtención de los registros de llamadas, mensajes y tráfico de datos de dos líneas telefónicas atribuidas al investigado. También habilitó el uso de un dron para observar el domicilio y efectuar seguimientos, así como la colocación de un dispositivo GPS en la camioneta Ford Ranger vinculada con Gallo.

El procedimiento decisivo se produjo durante la tarde del 4 de agosto. Los efectivos seguían un Volkswagen Polo que se desplazó desde la zona del Shopping Plaza Oeste hasta una vivienda de Villa Luzuriaga. Allí apareció un Audi S3 y uno de los ocupantes del Polo descendió para subir al segundo automóvil.

La Policía continuó el seguimiento de ambos vehículos y dispuso su interceptación. Tres hombres que circulaban en el Audi fueron reducidos en el lugar. Entre sus pertenencias se secuestraron teléfonos celulares, 800 dólares y aproximadamente 2,3 millones de pesos en efectivo.

El Volkswagen Polo, en cambio, intentó escapar. El automóvil fue perseguido mientras en medio de un enfrentamiento, por distintas calles de La Matanza hasta ser interceptado nuevamente.

El conductor presentaba una herida de arma de fuego en el brazo izquierdo y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Junto a él viajaba el principal investigado.

Operativo antidrogas en Morón Foto: Policía

Al revisar el baúl del Volkswagen Polo, los efectivos encontraron 20 paquetes envueltos en bolsas negras. El pesaje estableció que contenían un total de 21,989 kilogramos de una sustancia cuyo test de orientación dio resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

También fueron secuestrados los dos automóviles, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos considerados de interés para la investigación. Tras la comunicación con el juzgado interviniente, se ordenó la aprehensión de los cinco involucrados por una presunta infracción a la Ley 23.737. Otros 14,6 kilos en uno de los seis domicilios allanados

Como derivación del operativo y de los elementos reunidos durante la pesquisa, se procedió al allanamiento de seis domicilios vinculados con la investigación.

Uno de los resultados más relevantes se produjo en una propiedad ubicada en Villa Luzuriaga. El procedimiento comenzó durante la noche del 4 de agosto y fue realizado por personal de la División Operativa de Ejecución de Capturas, junto con efectivos de distintas dependencias de investigaciones y grupos especiales.

Al ingresar en la vivienda principal, los policías encontraron debajo de una mesa tres bultos. Cada uno contenía cinco paquetes o “ladrillos” envueltos con cinta de embalar verde, con una sustancia blanca compacta en su interior.

Los quince paquetes fueron pesados en tres tandas y arrojaron un total de 14,640 kilogramos. Una muestra fue sometida a un test químico de orientación que dio resultado positivo para cocaína.

Durante el registro de una de las habitaciones también se encontraron tres cajas con un total de 150 municiones intactas calibre 9 milímetros. Tanto la sustancia como las municiones fueron secuestradas y puestas a disposición del Juzgado Federal N.º 2 de Morón.

Sumados los casi 22 kilos encontrados en el automóvil y los 14,6 kilos hallados durante ese allanamiento, el operativo permitió secuestrar aproximadamente 36,629 kilogramos de cocaína.

La investigación continúa bajo la dirección del juez federal Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Morón, Secretaría N.º 5, con intervención de la Fiscalía Federal N.º 1 de esa jurisdicción, donde se les recibirá declaración indagatoria en el día de mañana.

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Rebeca Hirschfeld
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Editora

Se especializa en temas de salud, bienestar y actualidad. Leer bio

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