Santiago del Estero: clausuraron un puesto que vendía milanesas hechas con papel higiénico
Los inspectores clausuraron el lugar y lo inhabilitaron para volver a vender alimentos. Se trata del segundo caso en los últimos meses.
Un insólito hecho se produjo en Santiago del Estero, cuando, durante una serie de inspecciones, se clausuró un puesto que vendía milanesas con papel higiénico prensado, cartón y pan rallado.
El operativo se llevó a cabo durante las Fiestas Patronales de la Virgen de Loreto, en la plazoleta Fuerza Aérea, cuando varias personas denunciaron que el producto comprado tenía una textura y un sabor extraño.
Ante la llegada de los efectivos policiales, se constató que las milanesas estaban hechas con papel higiénico prensado, cartón y rebozadas con pan rallado.
Ante esto, se determinó la clausura del puesto y el secuestro de la mercadería por orden del juez municipal de Loreto, Nelson Coronel.
Además, al vendedor se le prohibió el ingreso a la feria y quedó inhabilitado para volver a vender comida en la ciudad.