Santiago del Estero: clausuraron un puesto que vendía milanesas hechas con papel higiénico

Los inspectores clausuraron el lugar y lo inhabilitaron para volver a vender alimentos. Se trata del segundo caso en los últimos meses.

Milanesa de papel higiénico en Santiago del Estero. Foto: Gentileza Clarin

Un insólito hecho se produjo en Santiago del Estero, cuando, durante una serie de inspecciones, se clausuró un puesto que vendía milanesas con papel higiénico prensado, cartón y pan rallado.

El operativo se llevó a cabo durante las Fiestas Patronales de la Virgen de Loreto, en la plazoleta Fuerza Aérea, cuando varias personas denunciaron que el producto comprado tenía una textura y un sabor extraño.

Ante la llegada de los efectivos policiales, se constató que las milanesas estaban hechas con papel higiénico prensado, cartón y rebozadas con pan rallado.

Ante esto, se determinó la clausura del puesto y el secuestro de la mercadería por orden del juez municipal de Loreto, Nelson Coronel.

Además, al vendedor se le prohibió el ingreso a la feria y quedó inhabilitado para volver a vender comida en la ciudad.