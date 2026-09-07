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Brutal femicidio en Merlo: llevaban 39 años casados y él la asesinó a puñaladas en su casa

Una mujer de 62 años fue asesinada en Mariano Acosta, partido de Merlo. Su esposo quedó detenido y la Justicia investiga el femicidio.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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La pareja llevaba casi 40 años de casados
La pareja llevaba casi 40 años de casados Foto: Redes sociales
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Un nuevo caso de violencia de género conmocionó a los vecinos de Mariano Acosta, en el partido bonaerense de Merlo. La víctima fue identificada como Silvia Beatriz Mina, de 62 años, mientras que el principal acusado es su esposo, Marcelo Roberto Tesio, de 64.

El episodio ocurrió durante el domingo dentro de la vivienda que compartía el matrimonio. La pareja llevaba alrededor de 39 años de casados. La investigación busca determinar las circunstancias que desencadenaron el ataque y reconstruir qué sucedió durante las horas previas al crimen.

Cómo ocurrió el femicidio en Mariano Acosta

La Policía llegó al domicilio después de recibir una comunicación al servicio de emergencias 911. Al ingresar a la propiedad, los efectivos encontraron a Silvia Beatriz Mina sin vida y al sospechoso todavía en el lugar.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la pareja habría mantenido una fuerte discusión. En circunstancias que todavía son investigadas, la mujer sufrió varias heridas provocadas con un elemento cortante y murió dentro de la vivienda.

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Brutal femicidio en Merlo
La casa donde ocurrió el crimen Foto: Google Maps

El acusado presentaba lesiones en los brazos y en el cuello, por lo que fue trasladado bajo custodia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Moreno. Tras recibir atención médica y obtener el alta, quedó detenido a disposición de la Justicia.

Durante las tareas realizadas en la escena, los investigadores secuestraron una cuchilla que podría haber sido utilizada en el ataque. El objeto deberá ser analizado para determinar si contiene rastros relevantes para la causa.

La investigación y la situación del acusado

La causa quedó en manos del fiscal Leandro Vaccaro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.° 11, especializada en situaciones de violencia familiar y de género.

El expediente fue caratulado inicialmente como homicidio agravado por el vínculo, una figura penal que puede contemplar la pena de prisión perpetua. No obstante, la responsabilidad del imputado y las circunstancias definitivas deberán establecerse durante el proceso judicial.

Algunos medios señalaron que el hombre habría reconocido su participación ante los policías. Esa versión deberá ser evaluada por la fiscalía mediante declaraciones formales, peritajes y otras pruebas incorporadas al expediente.

La pareja llevaba 39 años de matrimonio

La víctima y el detenido llevaban cerca de cuatro décadas casados. Según la información conocida hasta el momento, no se encontraron denuncias previas por violencia de género relacionadas con la pareja. Sin embargo, los investigadores revisarán antecedentes, comunicaciones y testimonios del entorno familiar.

Brutal femicidio en Merlo
Silvia Beatriz Mina, el hijo de la pareja y Marcelo Roberto Tesio Foto: Infobae

La inexistencia de una denuncia formal no significa necesariamente que no hayan ocurrido situaciones anteriores de violencia. Muchas víctimas atraviesan obstáculos familiares, económicos, personales o sociales que dificultan la búsqueda de ayuda.

Por ese motivo, los testimonios de familiares, vecinos y personas cercanas pueden resultar importantes para establecer cómo era la relación y si existieron señales previas de conflicto.

Qué medidas se esperan en la causa

La autopsia permitirá precisar la causa de la muerte y el momento aproximado del ataque. También se analizará la cuchilla encontrada en la propiedad y se intentará determinar cómo se produjeron las lesiones que tenía el imputado.

Una de las hipótesis difundidas sostiene que el acusado podría haberse provocado las heridas después del crimen, aunque esa posibilidad todavía no fue confirmada oficialmente.

La declaración del detenido será otra medida central para reconstruir la secuencia. Mientras avanzan las actuaciones, Tesio permanece a disposición del fiscal encargado del expediente.

El femicidio de Silvia Beatriz Mina generó conmoción en Merlo y volvió a poner en primer plano la gravedad de la violencia contra las mujeres, así como la importancia de identificar señales de riesgo y solicitar asistencia temprana.

FemicidioPoliciales (Judiciales)Detención
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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