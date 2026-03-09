Marcha por el Día de la Mujer Foto: NA

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y para reivindicar sus derechos, organizaciones feministas, sociales, políticas y sindicales se movilizaron a lo largo de todo el país. Se trata de la undécima marcha consecutiva del colectivo Ni Una Menos, y los datos secundan la masiva convocatoria: en el país se registra un femicidio cada 39 horas.

Además de la agrupación feminista que organiza la marcha desde 2015, se sumaron la CGT y las dos CTA; la agrupación feminista de izquierda Pan y Rosas, integrada por la diputada nacional (FIT) Myriam Bregman; y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (que participa como parte de organizaciones feministas tradicionales), entre otras.

Un dato que llamó la atención fue la decisión de convocar la marcha principal para el día lunes 9 de marzo, a sabiendas de que el Día Internacional de la Mujer Trabajadora cayó domingo 8 de marzo. La resolución fue motivada con el fin de visibilizar la problemática no solo con las manifestaciones masivas, sino también con un paro de actividades que demuestre la importancia de las mujeres tanto en la economía como en la sociedad.

El principal punto de encuentro fue el Congreso Nacional, desde donde se marchó hasta la Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires. La jornada se replicó en las provincias de Tucumán (Plaza Independencia), Entre Ríos (en El Reloj, Paraná) y en la ciudad balnearia de Mar del Plata (centro).

En el Congreso, el grupo "Atravesados por el femicidio", que nuclea a más de 200 familias, expuso la falta de respuestas judiciales. Marcela Morera, madre de Julieta Mena (asesinada en 2015), y familiares de otras víctimas como Alicia Vallejos y Florencia Cuenca, denunciaron la demora en las condenas firmes y la desprotección estatal.

​Entre los testimonios más alarmantes, Violeta Flavia Cooperman, madre de Florencia Cuenca (asesinada en diciembre de 2024), denunció que el femicida continúa hostigándola por redes sociales desde el interior de la cárcel utilizando un teléfono celular. Asimismo, familiares de víctimas de Cañuelas y Florencio Varela señalaron que en muchos casos existían denuncias previas por violencia que fueron desestimadas por la justicia bajo carátulas de “lesiones leves”.

Ni Una Menos 2026: Las denuncias de violencia económica y la desigualdad en la crianza

Según un informe que publicó el observatorio de la organización MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) que abarca los meses de enero y febrero de este año, en el país se registra un femicidio cada 39 horas, es decir, un promedio de una muerte cada un día y medio.

Otro de los objetivos principales fue visibilizar que la crisis económica golpea más a las mujeres que a los hombres. Según un análisis realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los ingresos de los hombres superan entre un 27% y un 29% a los de las mujeres, una brecha que se agranda de acuerdo a los puestos de trabajo y a las condiciones laborales informales.

En ese mismo sentido, se enfatizó sobre la desigualdad en cuanto a la crianza de los hijos. Según publicó la oficina de Situación de la Niñez y Adolescencia de UNICEF, 7 de cada 10 padres en Argentina no cumplen con la cuota alimentaria y es la madre quien está a cargo de la manutención, educación, alimentación y salud de las infancias.