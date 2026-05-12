El Gobierno negó el recorte a las universidades en la antesala de la marcha:

Organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y docentes llegan a Plaza de Mayo. Foto: Noticias Argentinas

El Gobierno volvió a salir al cruce de los reclamos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la antesala de la movilización federal y aseguró que no existen deudas con las instituciones educativas. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, desestimó las críticas presupuestarias y afirmó que “no se recortaron presupuestos universitarios”, al tiempo que ratificó el envío de partidas destinadas a los centros de salud vinculados a las facultades.

Frente a los planteos del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, el funcionario sostuvo que la narrativa del ajuste no coincide con los registros oficiales. “Entiendo que ellos necesitan agitar la marcha, digamos, pero se están construyendo (obras). Yo no le huyo al debate. Mentir es otra cosa. Ya ahí entramos en otro terreno”, manifestó Álvarez en declaraciones a Radio Rivadavia, donde insistió en la transparencia de las partidas ejecutadas.

Sobre el estado de las cuentas en la Universidad de Buenos Aires, el subsecretario detalló que la información financiera es pública y que las transferencias se realizan de manera mensual. “Se transfirió todo y yo publiqué todas las transferencias hechas mes a mes. Ahora, lo que la UBA reclama es otra cosa, eso no lo dice, es un fondo común que es para todas las universidades”, explicó, cuestionando además la gestión del Hospital de Clínicas, al que calificó como protagonista de una “crisis recurrente” que amerita una revisión profunda de su déficit.

El Gobierno negó los recortes a las universidades en la previa a la marcha. Foto: Cuenta de Twitter de Sandra Pettovello

Para el Gobierno, la movilización programada para hoy carece de legitimidad académica y responde a intereses partidarios. Álvarez definió la jornada como un “acto opositor” y señaló que las casas de altos estudios se encuentran influenciadas por sectores tradicionales del poder.

“Las universidades están controladas por dos corporaciones, la corporación política, mayoritariamente del radicalismo, y la corporación sindical, mayoritariamente peronista. Entonces, ese es el esquema hoy que lo mantiene. Lo vamos a ver hoy. Es un acto opositor completamente político, o sea, totalmente desvirtuado”, concluyó el funcionario, quien marcó la postura oficial sobre el conflicto que mantiene en vilo al sistema educativo superior.