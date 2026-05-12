Los manifestantes se concentraron en Plaza de Mayo. Foto: Noticias Argentinas

La Marcha Federal Universitaria ya se hace sentir con fuerza en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Estudiantes, docentes y diversos sectores de la sociedad civil comenzaron a colmar la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada, en una jornada marcada por el reclamo urgente de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el rechazo al ajuste presupuestario implementado por el gobierno de Javier Milei.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien encabeza una de las columnas principales, destacó la magnitud del encuentro en declaraciones a la prensa. “Todavía no terminaron de salir (todos los estudiantes) de Plaza Houssey, van a ser muchísimas cuadras de gente reclamando por la educación pública”, aseguró en diálogo con TN. Además, enfatizó en que la movilización representa una herramienta de movilidad social para que el futuro de los jóvenes dependa de su esfuerzo y no de su lugar de nacimiento.

Organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y docentes llegan a Plaza de Mayo. Foto: Noticias Argentinas

El reclamo central de la protesta apunta a que el Gobierno cumpla con la normativa sancionada por el Congreso en 2025, además de garantizar el envío de las partidas presupuestarias necesarias para el funcionamiento de los hospitales universitarios. Según Yacobitti, el espíritu de la marcha es transversal y supera las identidades partidarias, incluyendo a “miles de personas que votaron a Milei, pero están en contra de que destruya las universidades públicas”.

Finalmente, subrayó que el objetivo de esta masiva muestra de apoyo es lograr que el Gobierno cese en sus intentos de deslegitimar el reclamo y acate la ley. “Esta marcha no es de nadie, es a favor del cumplimiento de una ley que tiene que cumplir el Gobierno, que sancionó el Congreso, para financiar las universidades públicas, ni más ni menos”, concluyó.

Marcha Federal Universitaria de este martes 12 de mayo: a qué hora es, los cortes de calles y qué puntos de concentración habrá

Las universidades públicas convocan a una nueva Marcha Federal Universitaria para este martes 12 a las 17 horas. Según el comunicado oficial, la medida es “en defensa de la universidad pública para exigir que se ejecute de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición del Salario”.

Además, es importante saber que los principales lugares y horarios de encuentro previstos son:

13:00: comunidad de Exactas UBA en Avenida Callao y Bartolomé Mitre

14:00: ADUBA en Plaza Houssay, frente a la Facultad de Medicina

14:30: UTN Facultad Regional Buenos Aires, sede Medrano

14:00: Universidad Nacional de las Artes en Avenida de Mayo y Salta

15:00: CGT en Diagonal Sur y Bolívar

15:00: CONADU en Avenida de Mayo y Tacuarí

15:00: FEDUN en Avenida de Mayo y Piedras

17:00: Facultad de Filosofía y Letras UBA, concentración directa en Plaza de Mayo

Debido a la magnitud de la convocatoria, se esperan cortes totales y parciales desde el mediodía en varios puntos del centro porteño:

Avenida de Mayo

Diagonal Sur

Bolívar

Tacuarí

Piedras

Salta

Callao y Bartolomé Mitre

Plaza Houssay

Alrededores de Plaza de Mayo

Zona de Facultad de Medicina

Área de Medrano (UTN)

El Gobierno negó el recorte a las universidades en la antesala de la marcha: “Se transfirió todo”

El Gobierno volvió a salir al cruce de los reclamos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la antesala de la movilización federal y aseguró que no existen deudas con las instituciones educativas. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, desestimó las críticas presupuestarias y afirmó que “no se recortaron presupuestos universitarios”, al tiempo que ratificó el envío de partidas destinadas a los centros de salud vinculados a las facultades.

Frente a los planteos del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, el funcionario sostuvo que la narrativa del ajuste no coincide con los registros oficiales. “Entiendo que ellos necesitan agitar la marcha, digamos, pero se están construyendo (obras). Yo no le huyo al debate. Mentir es otra cosa. Ya ahí entramos en otro terreno”, manifestó Álvarez en declaraciones a Radio Rivadavia, donde insistió en la transparencia de las partidas ejecutadas.

Sobre el estado de las cuentas en la Universidad de Buenos Aires, el subsecretario detalló que la información financiera es pública y que las transferencias se realizan de manera mensual. “Se transfirió todo y yo publiqué todas las transferencias hechas mes a mes. Ahora, lo que la UBA reclama es otra cosa, eso no lo dice, es un fondo común que es para todas las universidades”, explicó, cuestionando además la gestión del Hospital de Clínicas, al que calificó como protagonista de una “crisis recurrente” que amerita una revisión profunda de su déficit.

El Gobierno negó los recortes a las universidades en la previa a la marcha. Foto: Cuenta de Twitter de Sandra Pettovello

Para el Gobierno, la movilización programada para hoy carece de legitimidad académica y responde a intereses partidarios. Álvarez definió la jornada como un “acto opositor” y señaló que las casas de altos estudios se encuentran influenciadas por sectores tradicionales del poder.

“Las universidades están controladas por dos corporaciones, la corporación política, mayoritariamente del radicalismo, y la corporación sindical, mayoritariamente peronista. Entonces, ese es el esquema hoy que lo mantiene. Lo vamos a ver hoy. Es un acto opositor completamente político, o sea, totalmente desvirtuado”, concluyó el funcionario, quien marcó la postura oficial sobre el conflicto que mantiene en vilo al sistema educativo superior.