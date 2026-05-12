El expresidente cerró el acto del PRO. Foto: Noticias Argentinas

Bajo el liderazgo de Mauricio Macri, el PRO comenzó un proceso de refundación con la mirada puesta en las elecciones de 2027 buscando recuperar su protagonismo en la escena pública y revalidar su identidad como la “garantía del cambio”. El expresidente intensificó su agenda política con una serie de encuentros federales que incluyen visitas próximas a Mendoza el 22 de mayo y una reunión con legisladores en la Ciudad de Buenos Aires el 28 del mismo mes.

En el marco de su gira denominada “Próximo Paso”, el partido busca conectar con las problemáticas regionales y distanciarse de la gestión actual en puntos clave:

Gesto de diferenciación : en medio de la Marcha Federal Universitaria, el PRO emitió un mensaje dirigido a los ciudadanos que aún no perciben la mejora económica, afirmando que el enfoque debe estar en el argentino que “todavía espera” tras pagar el costo del cambio.

Construcción federal : se realizaron cumbres regionales, como la de Bariloche, donde referentes como el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, subrayaron la misión del espacio de ser el sostén de lo que está bien y mejorar el rumbo con una mirada federal.

Preparación para 2027: Macri enfatizó la necesidad de “mantener el eje” y prepararse para competir, sosteniendo que el PRO fue quien “plantó la semilla de la libertad y el cambio en la Argentina”.

Mauricio Macri en la cena de la Fundación Libertad. Foto: Prensa Fundacion Libertad

Las próximas actividades en la agenda de Macri

A pesar de encontrarse actualmente en Europa, el titular del PRO ya tiene coordinadas diversas actividades para su regreso: