Marcha de la CGT por el Día del Trabajador. Foto: NA

La CGT concretó su marcha por el Día del Trabajador en Plaza de Mayo, donde sus referentes lanzaron críticas contra la gestión de Javier Milei y llamaron a “ponerle limites a este modelo que excluye”.

En el acto, los oradores fueron los tres secretarios generales de la central obrera: Octavio Argüello (Camioneros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Jorge Sola (Seguros).

Marcha de la CGT por el Día del Trabajador. Foto: NA

El primero en hablar fue Argüello, quien dio el discurso con el tono más duro contra el Ejecutivo: “Le decimos a este gobierno que no se soporta más que siga ajustando al pueblo, quitando derechos. Basta a este gobienro corrupto y explotador, lo tenemos que hacer en una unidad, es la única forma de terminar con este flagelo”, disparó el ladero de Hugo Moyano.

Luego fue el turno de Jerónimo, quien reivindicó el comportamiento de la central obrera ante las críticas de otros sectores: “A quienes nos critican, esta CGT siempre estuvo al frente de esta lucha, a los 15 dias de este gobierno hizo el primer paro general”.

Marcha de la CGT por el Día del Trabajador. Foto: NA

“No venimos a confrontar por confrontar, venimos a marcar un limite a este gobierno”, agregó.

Por último, Sola dio el último mensaje y dijo: “Nos oponemos a un gobierno que es de derecha, que tiene conciencia de derecha”.

Marcha de la CGT por el Día del Trabajador. Foto: NA

Además, cuestionó la baja de ela pobreza que informó el INDEC: “Dónde están los pibes que dicen que ya no están en la pobreza”, se preguntó.

La marcha se realizó en medio de versiones de que estaría ganando fuerza la chance de que la CGT lance su quinto paro en la era Milei, mientras que el acto comenzó con un homenaje al papa Francisco, donde los parlantes replicaron varios de sus recordadas frases sobre el trabajo y la Justicia social.