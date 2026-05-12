Fiscal Fein

El juez Julián Ercolini procesó a la ex fiscal Viviana Fein por encubrimiento agravado en la causa que investiga la muerte de Alberto Nisman.

Tras el pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, el magistrado encontró penalmente responsable de no haber preservado la escena del crimen y permitir que decenas de personas recorrieran el departamento sin ningún tipo de cuidado.

Fiscal Viviana Fein (DYN)

Previamente, el fiscal había hecho la solicitud en un dictamen presentado ante el juez del caso al considerar la actuación de Fein el fin de semana de la muerte del ex fiscal alteró y provocó la pérdida de evidencias trascendentales para la pesquisa.

El fiscal había pedido el procesamiento de Fein a través de un dictamen de 46 páginas en el cual la acusó de provocar un “desastre” al no resguardar la escena en el departamento de Puerto Madero donde fue hallado Nisman y por donde transitaron 88 personas sin control.

Alberto Nisman

Viviana Fein fue responsable de la primera investigación por la muerte de Nisman, quien fue encontrado muerto el 18 de enero de 2015 con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento.

Junto con Fein están acusados Manuel de Campos, el primer juez del caso, el entonces secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni; el ex funcionario del ministerio de Seguridad, Darío Ruiz y ex jefes de la Policía Federal y de la Prefectura Naval.

Alberto Nisman, Le Parc

El juez enumeró las falencias atribuidas a la fiscal: “circunscribió de manera deficiente la escena del hecho limitándose únicamente al interior del departamento donde residía el Dr. Nisman; tardó casi una hora y media en arribar al lugar”.

Al llegar, “no adoptó medidas para revertir la situación de descontrol en la cual se encontraba la escena del crimen, ni dejó constancia de ello y/o certificó la identidad de la totalidad de las personas que de manera injustificada allí se encontraban y los motivos de su presencia en el lugar”.

Además “ingresó a la escena del hecho sin la vestimenta debida para tal fin; permitió la libre circulación en el lugar del hecho de personas que carecían de roles asignados, sin identificación, control o registro suficiente, sin haber fiscalizado su accionar”.

La defensa de Fein

En su defensa, Viviana Fein afirmó que no tenía control sobre las tareas concretas de las fuerzas de seguridad que llegaron al lugar.

Caso Nisman - Torres Le Parc (Reuters)

Pero en el procesamiento se advirtió que por su función, en la investigación de causas con autor desconocido, “no podía resultar ajena a la actuación de aquellos agentes que intervinieron en carácter de auxiliares de la justicia”.