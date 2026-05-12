Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

El Gobierno llevará adelante una nueva reunión de la mesa política de La Libertad Avanza en Casa Rosada en la tarde de este martes 12 de mayo con el objetivo de definir los próximos pasos de la gestión y retomar la iniciativa en la agenda pública. El encuentro, programado para las 16 horas, contará con la presencia de los principales referentes del oficialismo y el gabinete nacional.

La reunión estará encabezada por Karina Milei, el jefe de Gabinete, el asesor Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También participarán el armador nacional Eduardo “Lule” Menem, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, los ministros Luis Caputo y Diego Santilli; y la jefa del bloque del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich. El objetivo central del grupo es alinear la estrategia política y fortalecer la cohesión interna del espacio.

El oficialismo busca volcar toda su energía en la actividad parlamentaria, acelerando una serie de proyectos que considera vitales para el desarrollo económico. Entre las prioridades se destaca el proyecto de Super RIGI, una iniciativa del Ministerio de Economía diseñada para atraer inversiones en sectores productivos que actualmente no cuentan con desarrollo en el país.

Además, en la Cámara de Diputados, el bloque oficialista intentará destrabar este martes el dictamen para la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Si se logra avanzar con este debate, el Gobierno planea llevar al recinto durante la próxima semana otras iniciativas de peso, como la denominada Ley Hojarasca y la reforma del régimen de Zonas Frías, la cual propone una modificación en los subsidios al gas en determinadas regiones.

En paralelo, la Cámara Alta mantiene su propio cronograma con proyectos impulsados por el Gobierno. La Libertad Avanza apunta a concretar las audiencias para el nombramiento de jueces y fiscales federales, además de buscar dictamen para el proyecto de Propiedad Privada.

Se prevé que el Senado sesione esta semana para tratar temas económicos y diplomáticos, incluyendo la autorización de pagos por deudas remanentes del default de 2001, la regularización de la tenencia de armas y diversos pliegos para embajadores. Con este despliegue, el Gobierno intenta consolidar su margen de acción política y garantizar el avance de las reformas estructurales en el Congreso.