Hugo Alberto Barabucci. Foto: X/ArgentinaRights

La declaración del empresario santafesino Hugo Alberto Barabucci en un juicio oral realizado en Bariloche abrió una fuerte polémica política y judicial en Río Negro. Durante su testimonio, Barabucci aseguró que recibió una donación “sin cargo” de 2 millones de dólares provenientes de Emiratos Árabes Unidos para comprar más de 14.000 hectáreas en la zona de Alto Río Chubut, cerca de la frontera con Chile.

La situación generó un inmediato pedido de investigación por parte de legisladores provinciales, quienes solicitaron al Ministerio Público Fiscal que determine el origen de los fondos y evalúe posibles delitos vinculados al ingreso de divisas extranjeras, lavado de dinero y adquisición irregular de tierras en una zona considerada estratégica.

La declaración que destapó la compra de tierras

El caso salió a la luz en el marco del juicio contra Soledad Cayunao, mujer mapuche que había sido imputada por una presunta usurpación de tierras en el paraje Alto Río Chubut. Finalmente, la mujer fue absuelta. Barabucci actuó como denunciante y, durante su declaración, explicó que había adquirido tierras en 2017 mediante fondos entregados por Emiratos Árabes Unidos.

Los abogados defensores de Cayunao, Martín Palumbo y Milton Díaz, sostuvieron que la operación podría haber violado la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. La normativa establece restricciones para que ciudadanos o capitales extranjeros adquieran tierras en zonas de seguridad de frontera, especialmente aquellas ubicadas a menos de 100 kilómetros de un límite internacional.

El predio en cuestión se encuentra a unos 50 kilómetros de Chile, por lo que la compra quedó bajo sospecha. Según los letrados, la ley también prohíbe este tipo de adquisiciones mediante “personas interpuestas”, figura que ahora también quedó bajo análisis.

La legisladora provincial Magdalena Odarda, junto al bloque Vamos con Todos y con apoyo del bloque PJ-Nuevo Encuentro, presentó un pedido formal para que intervenga la Justicia. “Estamos hablando de un hecho de extrema gravedad”, sostuvo Odarda al referirse a la declaración realizada en el juicio.

Además, reclamó que se investigue si existieron maniobras de contrabando de divisas o lavado de activos. La legisladora también pidió determinar si organismos como la Unidad de Información Financiera y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero fueron notificados sobre el movimiento de dinero.

Mientras avanza el pedido de informes, la controversia reavivó el debate sobre la compra de tierras por parte de capitales extranjeros en zonas sensibles de la Patagonia y el control estatal sobre este tipo de operaciones.

Quién es Hugo Barabucci

Barabucci nació en El Trébol, en el centro oeste santafesino, y construyó una trayectoria que lo llevó a convertirse en una figura reconocida del polo internacional.

Desde 2006 integra el staff permanente del Abu Dhabi Polo Team, donde no sólo jugó sino que también adquirió un papel relevante en la organización. Además fundó La Albertina Abu Dhabi (Emiratos Arabes Unidos), equipo que llegó a disputar la Triple Corona argentina con el respaldo de patrocinadores como Emirates.