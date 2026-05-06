Cavallo criticó al Gobierno y Milei y Caputo salieron con los tapones de punta:

El presidente y el ministro de Economía le respondieron a Cavallo. Foto: NA

El exministro de Economía Domingo Cavallo volvió al centro de la discusión económica tras reclamar el levantamiento del cepo al dólar y una reformulación del programa oficial. Sus declaraciones generaron una rápida reacción del presidente Javier Milei y de Luis Caputo, quienes salieron a cuestionarlo públicamente con fuertes críticas.

Cavallo planteó que la Argentina debería avanzar hacia una liberalización total del mercado cambiario como forma de acelerar la baja del riesgo país y recuperar el acceso a los mercados internacionales de crédito. “El riesgo país se desmoronaría si hacen lo que yo les estoy diciendo. Para que siga bajando, tienen que liberalizar completamente el mercado cambiario. Deben remover los controles de cambio y dejar que haya libre movimiento de capitales”, sostuvo en una entrevista.

Domingo Cavallo. Foto: NA

En su análisis, el exfuncionario remarcó que un esquema sin restricciones permitiría que los capitales entren y salgan libremente, un punto que consideró clave para que el país deje de ser visto como un mercado riesgoso. También planteó que la economía necesita reglas previsibles a largo plazo. “No hay reglas de juego claras que sirvan para anticipar cómo va a evolucionar la economía”, advirtió quien además subrayó la necesidad de un esquema monetario consistente.

Según Cavallo, la estabilidad solo se alcanzará con un sistema que garantice equilibrio fiscal sostenido. “Para que haya estabilidad y se logre el crecimiento, las reglas de juego de la economía tienen que asegurar que el equilibrio fiscal sea permanente. Y eso lo asegura solo un régimen monetario”, afirmó.

Qué dijo Milei sobre las acusaciones de Cavallo

El presidente le respondió a Domingo Cavallo Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

La respuesta oficialista no se demoró. Milei utilizó sus redes sociales para rechazar las propuestas y cuestionar el historial del exministro. El presidente aseguró que la visión de Cavallo “contiene expropiaciones masivas” y lo acusó de haber impulsado políticas que afectaron la propiedad privada durante su gestión en el pasado.

“Ya sean previas a asumir exigiendo Plan Bonex, imposición de los préstamos garantizados en AFJPs o manoteando los depósitos (el corralito) durante 2001... Sin olvidar, suba del IVA, el impuesto al cheque y nacionalización de deuda privada. Décadas de violación sistemática a la propiedad privada”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

La respuesta de Luis Caputo a las declaraciones de Cavallo

El ministro de Economía tampoco dejó pasar los dichos del funcionario menemista. “Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note”, comenzó antes de cuestionar las decisiones históricas de Cavallo. “Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque”.

Caputo profundizó sus críticas al señalar que esas medidas generaron desconfianza estructural en la economía argentina. “Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy”, lanzó.

Además, reveló que el autor del 1 a 1 le habría hecho propuestas irrisorias. “Prefiero no contar los disparates que me sugeriste los dos primeros meses de mandato”, agregó. Y cerró con una frase irónica: “Quedate tranquilo que vamos a seguir arreglando el país”.

Qué fue lo que dijo Cavallo sobre el rumbo de la economía

Más allá del cruce político, Cavallo insistió en la necesidad de fortalecer las reservas internacionales como condición para estabilizar la economía. “No vas a parar una corrida cambiaria si no tenés reservas”, advirtió. En esa línea, sostuvo que el Gobierno debería explicitar una estrategia clara de acumulación, incluso si implica tolerar un tipo de cambio más alto.

El exfuncionario del Gobierno también propuso avanzar hacia un sistema bimonetario sin restricciones en el que el peso y el dólar puedan intercambiarse libremente. “Argentina necesita tener una moneda que sea convertible, es decir, que del peso se pueda pasar al dólar y del dólar al peso sin ningún tipo de restricción”, señaló.

El intercambio dejó en evidencia las diferencias sobre el rumbo económico en un momento en el que el Gobierno busca consolidar el programa fiscal y cambiario mientras enfrenta tensiones en el mercado financiero.