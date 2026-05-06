Karina Milei en la "Argentina Week". Foto: Presidencia

Mientras avanzan las conversaciones por la reforma electoral, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezará una delegación oficial en San Juan a realizarse este jueves 7 de mayo. Allí mantendrá un encuentro clave con gobernadores provinciales en una cumbre del sector minero.

Acompañarán a la funcionaria los ministros Diego Santilli (Interior) y Juan Bautista Mahiques (Justicia), el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el estratega Eduardo Menem y el secretario de Minería, Luis Lucero. La cita tendrá lugar en la Expo San Juan Minera 2026, donde los representantes de la Casa Rosada compartirán espacio con el anfitrión, Marcelo Orrego, y los gobernadores Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). Aún se aguarda que se sume Claudio Poggi, de San Luis.

La secretaria general de la Presidencia encabezará una reunión con gobernadores en San Juan. Foto: REUTERS

Desde el entorno de Karina Milei señalaron que la actividad, organizada por la Cámara Argentina de Empresas Mineras, se centra en el Día de la Minería y la creación de la Mesa Federal Minera. Sin embargo, en los despachos oficiales reconocieron que la jornada facilitará el diálogo sobre cuestiones políticas urgentes, como la reforma del sistema de votación y la postulación de jueces.

El ambicioso plan electoral es un eje central para la gestión de La Libertad Avanza, aunque desde el Gobierno, admitieron que las tratativas están demoradas. Al impacto del frente judicial de Adorni se sumó la resistencia de aliados como el PRO y la UCR, quienes no comparten la idea de suprimir las PASO. “Estamos en plena negociación. Sabíamos que no iba a ser el punto más sencillo, pero lo estamos trabajando”, confiaron fuentes de la mesa política oficialista a TN. Como alternativa, algunos sectores del Congreso proponen que las primarias dejen de ser obligatorias en lugar de desaparecer.

Karina Milei y Martín Menem tras las elecciones legislativas. Foto: Captura

Ante este panorama, el Ejecutivo aceleró los contactos con los líderes provinciales, cuyas posturas dependen de sus propios armados territoriales de cara a 2027. “Va a ser caso por caso”, deslizó una fuente cercana a las conversaciones. En esa línea, Santilli ya inició gestiones con Rogelio Frigerio, quien se mostró abierto a cambios en el sistema. Cornejo y Jalil mantienen una predisposición parecida, mientras que Llaryora tomó distancia del tema y Pullaro ratificó su rechazo a eliminar las internas.

De esta manera, el viaje de Karina Milei y su equipo político se asoma como un movimiento estratégico para destrabar el debate legislativo y comenzar a delinear el mapa de acuerdos y disputas para los próximos comicios.

Reunión de Gabinete: los ejes de la convocatoria de Adorni a sus ministros mientras Milei desembarca en Estados Unidos

El Gobierno mantendrá una reunión de Gabinete convocada por Manuel Adorni con el objetivo de enfocarse en la gestión y en un contexto marcado por la investigación judicial en curso y el desembarco de Javier Milei a Estados Unidos. El encuentro se llevará adelante este viernes 8 de mayo a las 14 en Casa Rosada.

La última reunión de Gabinete se realizó en abril. En aquella oportunidad, el presidente le pidió a sus ministros que “cumplan los objetivos” de cada área y centralicen las demandas de Manuel Adorni, quien ejecutó una solicitud ligada a la reducción del 2% de los gastos corrientes y el 20% de los de capital.