La senadora participó de la reunión de la mesa política en Casa Rosada. Foto: Noticias Argentinas

Patricia Bullrich se reunió con el alcalde de Santiago de Chile, Santiago Desbordes, en un viaje que hizo hacia el país trasandino. La actual senadora elogió el gobierno de la ciudad capital vecina y sostuvo: ““Coincidimos que el orden, la seguridad y la gestión eficiente son la base obligatoria de una ciudad que crece”.

La escena ocurrió fuera del país, pero tuvo un impacto inmediato en la política argentina. Desde Santiago de Chile, Patricia Bullrich publicó un mensaje con una comparación directa entre esa capital y la Ciudad de Buenos Aires, que expuso críticas a la gestión urbana porteña y volvió a poner su nombre en el centro del debate político local.

En su publicación en redes sociales, la exministra de Seguridad apuntó a déficits en limpieza, subte, tránsito e impuestos, e hizo de Santiago un parámetro externo para medir el desempeño de la administración porteña. La comparación fue interpretada como un cuestionamiento directo al gobierno de Jorge Macri.

Patricia Bullrich ¿se perfila cómo candidata?

El mensaje generó repercusión política inmediata. En el oficialismo y la oposición coincidieron en leerlo como un gesto con proyección local, en un distrito gobernado por el PRO desde 2007 y clave para el equilibrio de poder en el esquema nacional.

En las últimas semanas, Bullrich incrementó su visibilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Su agenda combina actividad parlamentaria, acciones políticas y recorridas territoriales, en sintonía con la estrategia de La Libertad Avanza de fortalecer presencia en distritos estratégicos.

Este viernes 8 de mayo encabezará una actividad en el sur porteño, una zona históricamente atravesada por desafíos en urbanización, seguridad y servicios públicos. La recorrida será junto a Pilar Ramírez, presidenta del partido en la Ciudad y dirigente cercana a Karina Milei.

La foto política refuerza la articulación de Bullrich con la estructura libertaria porteña. En su entorno aclaran que no hay una candidatura lanzada, pero admiten que la senadora continuará “caminando la Ciudad” en los próximos meses.

Los referentes políticos mantuvieron una reunión en el país trasandino Foto: @PatoBullrich

El impacto del mensaje de Bullrich en la relación con el PRO

El movimiento también reavivó tensiones con el PRO, espacio del que Bullrich fue una de sus principales figuras y con el que hoy mantiene una relación compleja. En un escenario político dinámico, su figura vuelve a ganar centralidad dentro y fuera del Congreso.

Mientras tanto, la senadora mantiene un rol clave en el Senado, donde participa en negociaciones por reformas electorales y designaciones judiciales. Entre viajes al exterior y recorridas locales, el foco sobre el futuro político de la Ciudad de Buenos Aires suma un nuevo capítulo.