El presidente habló del fallo de la Justicai de EEUU a favor de Argentina en el Caso YPF. Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

En un análisis crítico sobre la situación argentina, el influyente semanario británico The Economist advirtió que el Gobierno nacional enfrenta un escenario cada vez más complejo donde se percibe un marcado deterioro económico, aumento del costo de vida y una serie de controversias políticas que impactan en la imagen pública del presidente Javier Milei.

The Economist plantea que la imagen de aprobación de Milei bajó al 30%. Foto: Wikipedia

Inflación y situación económica de la Argentina, según The Economist

Según este medio, la aprobación de Milei se ubicaría en el orden del 30%,“el peor desde que asumió el cargo en diciembre de 2023″, por lo que “estaría en serios problemas”. Asimismo, el informe refiere a la inflación y explica que, si bien en los primeros meses de gestión hubo una desaceleración, en el último tiempo la situación se revirtió, lo que genera dificultades y tensiones en la población.

También se suma una contracción económica de importancia: el Producto Bruto Interno (PBI) cayó un 2,6% en febrero respecto del mes anterior, lo que se traduce como la mayor baja desde el 2023. “La economía se contrajo drásticamente en febrero”, detallaron.

En ese sentido, sectores clave como la industria manufacturera y el comercio minorista mostraron fuertes retrocesos, afectando también la recaudación fiscal. “La actividad manufacturera y minorista se desplomó”, agregaron.

También The Economist criticó la estrategia oficial de priorizar la baja de la inflación por sobre el crecimiento y señaló que la política monetaria restrictiva y las altas tasas de interés afectan de manera negativa a las empresas. También explicaron que la eliminación de protecciones expone a la industria nacional a una mayor competencia externa.

The Economist criticó la gestión económica del Gobierno. Foto: NA

A pesar de este panorama, el informe reconoció algunos puntos positivos y en ese sentido, destacó la acumulación de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina, junto con las expectativas de crecimiento del 3% impulsadas por sectores como el petróleo, el gas y la minería. Para finalizar, The Economist destacó que, de cara a las elecciones de 2027, la oposición no logra capitalizar el desgaste del oficialismo.