Fernando Espinoza. Foto: Prensa.

Fernando Espinoza había sido denunciado y posteriormente procesado por abuso sexual a partir de la acusación de su exsecretaria Melody Jacqueline Rakauskas, fue sobreseído este miércoles por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16 de la Capital Federal. La resolución de la Justicia se dio en horas de la tarde de este miércoles 18 de febrero.

En la resolución judicial, la jueza Inés Cantisani determinó la “falta de acción” y dictó el sobreseimiento del intendente de La Matanza en la causa por “abuso sexual en concurso real con desobediencia”. Al mismo tiempo, apartó a Rakauskas de su condición de querellante en el expediente.

En octubre del 2025, la Corte Suprema de la Nación había dejado firme el procesamiento de Espinoza, por lo que el expediente avanzaba hacia la instancia de juicio oral. Rakauskas afirmó haber sido víctima de abuso sexual por parte del jefe comunal en el contexto de la relación laboral que mantenían. Según su relato, mantuvieron tres encuentros de trabajo en el departamento de ella y en uno de ellos, en mayo de 2021, el intendente habría intentado abusar de la mujer.