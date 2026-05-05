Karina Milei y Martín Menem tras las elecciones legislativas. Foto: Captura

La Cámara de Diputados fue escenario de una actividad poco habitual este lunes4 de mayo tras el arribo de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien desembarcó para encabezar un encuentro clave con los legisladores de La Libertad Avanza. La jornada estuvo centrada en delinear la estrategia legislativa para avanzar con proyectos prioritarios para la Casa Rosada, tales como la Ley Hojarasca y el Financiamiento Universitario.

Habitualmente, los lunes se caracterizan por una baja actividad en el Congreso de la Nación, razón por la cual no pasó inadvertido el arribo de diversos legisladores de La Libertad Avanza apenas pasado el mediodía. La presencia de los legisladores oficialistas respondió a la necesidad de coordinar una reunión de relevancia política junto a sus pares de bancad, con el objetivo de delinear la hoja de ruta impulsada por la Casa Rosada.

La convocatoria fue realizada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Cerca de las 14.30, la hermana del presidente entró por el acceso principal de la Cámara de Diputados y se trasladó hacia la oficina de la presidencia del bloque, ubicada en la primera planta. Posteriormente, recorrió el trayecto que une dicho sector con el despacho de Martín Menem, titular de la Cámara Baja, con quien también mantuvo un encuentro.

Javier Milei junto a su hermana Karina, Manuel Adorni y Diego Santili. Foto: NA (Damián Dopacio)

En Diputados, la lista de prioridades oficialistas es más reducida que en la Cámara Alta. Dentro de las iniciativas que aún aguardan tratamiento resaltan la denominada Ley Hojarascas, el proyecto de financiamiento para las casas de altos estudios nacionales y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

Sin embargo, la estrategia del Gobierno difiere según la Cámara: mientras opta por iniciar los debates más ríspidos en el Senado -donde proyecta mayor facilidad para lograr la media sanción-, reconoce que en Diputados el panorama es más adverso. Las distintas fuerzas opositoras mantienen un diálogo constante para consolidar un bloque de votos que les permita imponer su propio temario.

Bajo este escenario y sumado a las repercusiones por el caso Adorni, Karina Milei decidió trasladarse desde su oficina en Casa Rosada hacia Diputados. Allí fue recibida por Federico Sharif Menem, director general de la Secretaría Privada de la Cámara de Diputados y referente de la juventud libertaria.

Reunión de Gabinete: los ejes de la convocatoria de Adorni a sus ministros mientras Milei desembarca en Estados Unidos

El Gobierno mantendrá una reunión de Gabinete convocada por Manuel Adorni con el objetivo de enfocarse en la gestión y en un contexto marcado por la investigación judicial en curso y el desembarco de Javier Milei a Estados Unidos. El encuentro se llevará adelante este viernes 8 de mayo a las 14 en Casa Rosada.

La última reunión de Gabinete se realizó en abril. En aquella oportunidad, el presidente le pidió a sus ministros que “cumplan los objetivos” de cada área y centralicen las demandas de Manuel Adorni, quien ejecutó una solicitud ligada a la reducción del 2% de los gastos corrientes y el 20% de los de capital.