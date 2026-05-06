El mandatario pidió la renuncia de todo su gabinete para reorganizar el Gobierno. Foto: Noticias Argentinas

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, solicitó la renuncia en masa de su equipo de ministros y secretarios. La medida respondió a una profunda reforma del organigrama estatal y a la inminente entrada en vigor de una nueva Ley de Ministerios. Desde el pasado lunes 4, la totalidad de los cargos jerárquicos pusieron sus puestos a consideración del Ejecutivo provincial.

Poggi fundamentó esta decisión en la necesidad de auditar el desempeño de cada sector y consolidar una estructura administrativa más frugal, acorde a las metas de la gobernación. El mandatario detalló que este proceso de “reorganización” servirá para identificar a aquellos funcionarios que se encuentran “realmente comprometidos con el cambio”.

Esta reestructuración no fue azarosa: la provincia enfrenta una retracción de los recursos fiscales que persiste desde hace cuatro meses. Este escenario financiero forzó al gobernador a radicalizar los recortes en la planta política y los gastos de funcionamiento.

Diego Santilli y Claudio Poggi, gobernador de San Luis. Foto: X.

El pedido de renuncia coincidió con el envío de una iniciativa legislativa para transformar el Gabinete, priorizando la eliminación de puestos jerárquicos y el lanzamiento de un paquete de medidas para incentivar el capital privado y el mercado laboral. Según el propio Poggi, “la realidad económica actual nos exige profundizar la austeridad”.

A través de sus redes sociales oficiales, el mandatario ratificó el norte de su administración y lanzó duras críticas hacia la gestión precedente: sostuvo que recibió “una provincia fundida” y que su tarea principal ha sido “arreglar el desastre” que dejaron sus antecesores. “Hoy es un momento para ver quiénes estamos comprometidos con el cambio y no estamos dispuestos a volver al pasado”, sentenció con firmeza.

Poggi hizo hincapié en que toda la maquinaria estatal debe enfocarse en la recuperación económica y la creación de puestos de trabajo genuinos. “Sumaremos nuevas herramientas de alivio a la actividad privada y de estímulo para la inversión y el trabajo. Gobernar es generar trabajo”, finalizó.

Cabe resaltar que aunque el mandatario provincial se mantiene como un aliado estratégico del presidente Javier Milei, San Luis sufrió una caída del 7,14% en los fondos coparticipables durante los primeros cuatro meses de 2026. Los datos oficiales alertaron una coyuntura crítica. “Las transferencias automáticas acumuladas al cuarto mes de 2026 se ubican aproximadamente un 11% por debajo de los niveles de recaudación considerados normales” respecto al promedio de la última década, dijo.

Gobernadores aliados a Milei respaldaron el plan económico, pero pidieron una baja de impuestos coordinada y reforzar la coparticipación

En el marco del encuentro de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), un grupo de mandatarios provinciales aliados al Gobierno respaldó el plan económico de Javier Milei. Sin embargo, el consenso no fue absoluto: los mandatarios condicionaron la competitividad futura a una baja de impuestos coordinada y a una discusión de fondo sobre la coparticipación.

Un panel de mandatarios provinciales expusieron en el encuentro de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Foto: Noticias Argentinas

El debate se llevó adelante este martes 14 de abril en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires (CEC). La jornada contó con la participación de los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Alberto Weretilneck (Río Negro).