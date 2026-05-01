Luis Caputo se reunió con la Reina Máxima Zorreguieta y reveló los detalles de la charla:

El encuentro se dio en el marco del Foro Llao Llao realizado en Bariloche. Foto: Cuenta de Twitter de Luis Caputo

En una actividad que no estaba prevista en su agenda oficial, Luis Caputo arribó a la ciudad de Bariloche para participar en el exclusivo Foro Llao Llao. En este marco, mantuvo un encuentro con la Reina de Países Bajos, Máxima Zorreguieta, reunión cuyos detalles fueron revelados por el ministro de Economía.

Tras el intercambio, Caputo utilizó sus redes sociales para destacar la figura de la monarca. “Un placer charlar con la reina Máxima sobre economía e inclusión financiera. Nunca deja de sorprenderme su nivel de conocimiento y su pasión por mejorar el bienestar de las personas”, expresó.

Desde el Ministerio de Economía, confirmaron que el funcionario fue el orador principal durante la cena de este jueves 30 ante un selecto grupo de empresarios y líderes de diversas áreas. Previamente, Caputo defendió la gestión oficial en el Congreso Económico Argentino durante la ExpoEfi 2026, donde subrayó la desaceleración de la inflación y el impacto del RIGI.

Sobre la situación actual, el ministro admitió que “el dato de actividad de febrero dio mal, pero veníamos de números récord. Tenemos que saber de dónde veníamos”. Cabe recordar que según el INDEC, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una baja del 2,6% durante el segundo mes del año.

La agenda de la Reina Máxima Zorreguieta en Argentina

Por su parte, Máxima Zorreguieta desarrolla una intensa actividad enfocada en la salud financiera en su rol como Secretaria General de Naciones Unidas. Durante el foro, se reunió con representantes de bancos, tecnológicas y el sector agropecuario para analizar cómo mejorar la economía de los hogares en el Cono Sur.

Ante un centenar de referentes del sector privado, la monarca participó como invitada de honor y pidió a los empresarios que se involucren en la estabilidad económica de sus colaboradores mediante la promoción de programas de educación financiera. En el evento, también dialogó con Federico Braun, cofundador del Foro, sobre la importancia de fortalecer la resiliencia financiera de las familias.

Máxima Zorreguieta, reina de los Países Bajos. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Qué es el Foro Llao Llao

El espacio, fundado por Eduardo Elsztain, reúne anualmente a emprendedores de Endeavor y a los nombres más influyentes del empresariado argentino. Este 2026, el encuentro rompió su formato tradicional al sumar a figuras de otros ámbitos: