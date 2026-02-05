Julio Cordero, secretario de Trabajo. Foto: NA

Julio Cordero, secretario de Trabajo, defendió la Reforma Laboral que impulsa el Gobierno al afirmar que no quita “ningún derecho esencial”.

“Hay motivos para que los trabajadores estén absolutamente esperando que esto suceda. Acá hay una instrucción de Pettovello que no se quite ningún derecho esencial de los trabajadores. Y así se envió”, expresó el funcionario en diálogo con Esta Mañana, por Radio Rivadavia.

Julio Cordero, secretario de Trabajo, defendió la Reforma Laboral. Video: Gentileza Radio Rivadavia.

“Los jóvenes, cuando quieran, van a poder partir las vacaciones. Los jóvenes no quieren irse 35 días de vacaciones todos juntos, muchas veces. Siempre se pone un límite de siete días porque no es el descanso semanal, son las vacaciones”, señaló el secretario al ser consultado sobre el descanso pago de los trabajadores.

Consultado por una posible medida de fuerza de la CGT, dijo: “Nosotros trabajamos sobre un documento donde la CGT estaba sentada para dar sus opiniones. Se hizo en un contexto muy institucional el trabajo previo. Se envió el documento al Congreso”.

Héctor Daer, Octavio Argüello y Carlos Acuña. Foto: NA.

“Yo no haría una medida de fuerza. Son costumbres que las personas no la ven con buenos ojos, pero cada uno, luego, es responsable de los actos que hace frente a la sociedad”, agregó.