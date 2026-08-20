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Patricia Bullrich respaldó el rumbo del Gobierno aunque pidió “más velocidad en los resultados”

A través de sus redes sociales, la senadora remarcó la urgencia de acelerar las mejoras para la vida cotidiana.

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Patricia Bullrich respaldó el rumbo del Gobierno y pidió "más velocidad en los resultados"
Patricia Bullrich respaldó el rumbo del Gobierno y pidió "más velocidad en los resultados" Foto: @PatoBullrich
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Patricia Bullrich se expresó a través de sus redes sociales para ratificar su apoyo al programa político y económico del oficialismo, al tiempo que enfatizó la necesidad de acelerar los plazos para que la ciudadanía perciba las mejoras en el corto plazo.

A través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X, reafirmó su alineamiento con las reformas estructurales en curso y analizó la coyuntura del país.

La jefa del bloque de LLA en el Senado afirmó que “es un acuerdo muy bueno para el país”
Patricia Bullrich respaldó el rumbo del Gobierno aunque pidió “más velocidad en los resultados” Foto: NA

El mensaje de Patricia Bullrich

La dirigente afirmó que “El rumbo es el correcto. Y este camino es parte de un proceso de transformación profundo. Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana. No es fácil, pero es el esfuerzo para que podamos construir un país normal y con futuro.”

La senadora ratificó su respaldo al rumbo económico de la gestión nacional, aunque remarcó la urgencia de acelerar las mejoras para la vida cotidiana. Foto: @PatoBullrich

Con sus dichos, la senadora buscó equilibrar el apoyo político a la gestión presidencial con un llamado de atención sobre las expectativas sociales y la urgencia de impactar positivamente en la cotidianidad de la población.

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