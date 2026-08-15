Suspensión de las PASO: el Gobierno busca llegar a 37 votos en el Senado con acuerdos con el PRO y la UCR

Javier y Karina Milei en la jura de diputados electos. Foto: NA

El Gobierno nacional aceleró las negociaciones políticas para conseguir en el Senado los votos necesarios para avanzar con la suspensión de las PASO y darle media sanción al proyecto en septiembre. En la Casa Rosada estiman un piso de unos 35 respaldos y consideran que con dos senadores adicionales podrían alcanzar una mayoría que les permita reducir la dependencia de acuerdos de último momento.

El poroteo del Gobierno en el Senado

La estrategia parlamentaria parte de las 21 bancas que tiene La Libertad Avanza y de los apoyos que espera reunir entre la UCR y los sectores que integran el interbloque Impulso País. Aunque la suma formal de esos espacios es mayor, el oficialismo trabaja con un escenario más conservador y calcula unos 35 votos efectivos.

La UCR cuenta con 10 senadores, mientras que Impulso País reúne siete legisladores y está integrado por el PRO, Provincias Unidas, Independencia y Despierta Chubut. Para la Casa Rosada, llegar a 37 bancas representa una referencia clave para garantizar el quórum y afrontar las votaciones con mayor margen político.

En una ley ordinaria, la aprobación requiere mayoría de los presentes. Sin embargo, el objetivo del oficialismo es contar con una base suficientemente sólida para evitar que una ausencia o un cambio de posición complique el tratamiento de una iniciativa prioritaria.

La estrategia del Gobierno de cara al futuro. Foto: Presidencia

Acuerdos electorales con el PRO y la UCR

La búsqueda de votos en el Senado está directamente relacionada con el armado electoral para 2027. La Libertad Avanza profundizó las conversaciones con el PRO, la UCR y distintas fuerzas provinciales en distritos como CABA, Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis, Chaco, Chubut y Santa Fe.

El acercamiento más avanzado es el que mantiene con el PRO de Mauricio Macri. Ambos espacios conformaron una mesa de coordinación que tendrá reuniones periódicas y en la que también se discutirá el respaldo a la suspensión de las primarias.

El macrismo pretende, a cambio, obtener garantías sobre el armado electoral y la definición de candidaturas. La negociación abarca especialmente a la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Chubut, además de otros distritos donde el partido mantiene representación.

En paralelo, el Gobierno busca consolidar acuerdos con sectores de la UCR, especialmente en Mendoza y Chaco. La intención es que los entendimientos electorales tengan una traducción directa en el Congreso y permitan construir una alianza legislativa más estable.

ATN y obras, en la negociación con las provincias

La Casa Rosada también analiza utilizar herramientas de gestión para ampliar su margen de negociación con los gobernadores. Entre los recursos contemplados aparecen los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la habilitación de obras para las provincias.

La estrategia oficial, sin embargo, apunta a reducir la dependencia de gobernadores dialoguistas que acompañaron distintas reformas durante los últimos años, pero que podrían convertirse en competidores directos de La Libertad Avanza en 2027.

Uno de los casos que genera especial atención es Misiones. El Gobierno observa la disputa entre Carlos Rovira y el gobernador Hugo Passalacqua como una oportunidad para negociar con sectores provinciales y sumar eventualmente algún voto a la reforma política.

Carlos Arce y Sonia Rojas Decut quedaron atravesados por la interna provincial, mientras que Martín Goerling integra el Frente PRO y forma parte de Impulso País.

La estrategia del Gobierno en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

La suspensión de las PASO, una prioridad

La suspensión de las PASO se convirtió en una de las principales prioridades legislativas del Gobierno para el segundo semestre. El objetivo es que el proyecto avance en septiembre y que el oficialismo llegue al año electoral con un esquema político definido.

Para La Libertad Avanza, eliminar las primarias permitiría evitar una sucesión de PASO, elecciones generales y eventual balotaje durante 2027. Pero antes deberá cerrar los acuerdos que le permitan reunir los votos en el Senado y consolidar una mayoría estable.