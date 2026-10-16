El FMI recortó la previsión para 2026, pero espera una aceleración de la economía argentina en 2027

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok. Foto: X

El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo cerca de dos puntos porcentuales su previsión de crecimiento para la Argentina en 2026, pero mantiene la expectativa de una aceleración de la actividad durante el próximo año. Así lo señaló el director del Departamento del Hemisferio Occidental Nigel Chalk durante la presentación del informe regional del organismo, en la que también hubo referencias a las reservas, la deuda y las reformas económicas del gobierno de Javier Milei.

“Es cierto que redujimos nuestra previsión de crecimiento para la Argentina este año alrededor de dos puntos”, reconoció Chalk. Sin embargo, sostuvo que la modificación respondió principalmente a los datos recibidos durante los últimos meses y afirmó que no cambió la perspectiva de mediano plazo del Fondo sobre la economía argentina.

El FMI espera una aceleración del crecimiento en 2027

Durante la conferencia de prensa, Chalk afirmó que el organismo espera que la economía argentina recupere impulso a partir de ahora y a lo largo de 2027. “Esperamos esta aceleración del crecimiento desde ahora y durante el próximo año, y tenemos una previsión de crecimiento más alta para el próximo año”, señaló.

El funcionario vinculó esa expectativa con las reformas del lado de la oferta impulsadas por el gobierno de Javier Milei, orientadas a reducir restricciones y obstáculos para la actividad económica. También mencionó que la demanda interna avanzó más lentamente de lo esperado y que las condiciones financieras se volvieron más ajustadas.

“El proceso de ajuste nunca es fluido”, afirmó Chalk, aunque insistió en que el FMI proyecta “una aceleración muy positiva del crecimiento” durante el próximo año.

Nigel Chalk, del Fondo Monetario Internacional

Las reformas que el FMI considera necesarias para generar empleo en Argentina

El director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Cubeddu, sostuvo que el desafío consiste en extender los resultados de la estabilización hacia una mayor expansión económica y una creación sostenida de puestos de trabajo.

Entre los factores que mencionó figuran la profundización del mercado de capitales, el desarrollo del crédito hipotecario, una mayor flexibilidad laboral y la puesta en marcha de proyectos de inversión. Sobre la reforma laboral, aprobada a comienzos de este año, consideró que puede contribuir a facilitar la creación de empleo.

Cubeddu también señaló que existen más de US$ 50.000 millones en inversiones aprobadas y planteó la necesidad de avanzar con su ejecución. A eso sumó las obras de infraestructura vinculadas con las concesiones viales recientes.

“Nuestra percepción es que la Argentina estará en posición, con el tiempo, de alcanzar un mayor crecimiento y también una mayor creación de empleo”, afirmó el funcionario.

Qué dijo el FMI sobre la tercera revisión del acuerdo

Chalk también se refirió a las negociaciones por la tercera revisión del programa con la Argentina. El funcionario señaló que las conversaciones técnicas avanzan y que el organismo espera llegar pronto a un acuerdo a nivel de staff, aunque aclaró que todavía quedan puntos por resolver.

“Esas discusiones técnicas están en marcha y van bastante bien”, indicó. Además, explicó que los asuntos pendientes no son de gran magnitud y que los equipos trabajan para ordenar detalles del programa.

Por el momento, el FMI no anunció cambios concretos en las metas, el calendario de pagos ni el monto del acuerdo, ni confirmó nuevos desembolsos.

Kristalina Georgieva, acompañada del ministro Luis Caputo, durante el inició de su visita oficial a la Argentina. Foto: FOTO NA - CLAUDIO FANCHI

Reservas y vencimientos de deuda: la confianza del FMI para Argentina de cara a 2027

Otro de los ejes de la conferencia fue la capacidad de la Argentina para afrontar los compromisos financieros del próximo año. Ante una consulta sobre los vencimientos de deuda en moneda extranjera, que superan los US$ 25.000 millones en 2027, Cubeddu sostuvo que el Gobierno cuenta con un programa de financiamiento para cumplir sus obligaciones.

“Confiamos bastante en que las autoridades están en condiciones de cumplir esas obligaciones”, afirmó. Entre los factores que destacó se encuentran las compras de divisas del Banco Central y la extensión de los vencimientos de deuda en pesos.

Según Cubeddu, el Banco Central compró más de US$ 15.000 millones en reservas y las reservas internacionales netas se encontraban por encima de las metas contempladas para la revisión. También indicó que la proporción de deuda en pesos con vencimiento posterior a las elecciones pasó del 15% a comienzos de año a cerca del 50%.

El funcionario consideró que esa extensión de los plazos contribuye a reducir el riesgo de refinanciación. En cuanto a los compromisos en moneda extranjera, sostuvo que existe un plan anunciado y en ejecución para afrontar los pagos de 2027.

El FMI destacó la baja de la deuda sobre el PBI

Chalk también hizo referencia a la situación fiscal, monetaria y cambiaria de la Argentina. Según señaló, el país se encuentra entre los pocos de América Latina donde la relación entre la deuda pública y el Producto Interno Bruto (PBI) está disminuyendo. “Es uno de los pocos países de América Latina donde la deuda respecto del PIB baja y no sube”, afirmó.

“Se están acumulando reservas, así que hay muchas cosas positivas que están ocurriendo”, agregó el funcionario, quien ubicó a la Argentina entre los países de la región que avanzaron con planes de consolidación fiscal.

De todos modos, el pronóstico de una recuperación más intensa en 2027 convive con la revisión a la baja de las estimaciones para este año y con el desafío de transformar la estabilización macroeconómica en más actividad, inversión y empleo.