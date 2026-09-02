Diputados debatirá endeudamiento familiar y discapacidad: la estrategia de Milei para frenar la avanzada opositora

Diputados debate endeudamiento familiar y discapacidad Foto: X @DiputadosAR

La Libertad Avanza pondrá en marcha este miércoles 2 de septiembre en Diputados los debates en comisiones respecto al desendeudamiento familiar y la prórroga a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Estos temas serán tratados en una sesión especial programada para el próximo 9 de septiembre.

A partir de las 13:30, la Comisión de Finanzas pondrá en consideración del pleno la totalidad de los proyectos presentados por los diferentes bloques parlamentarios referidos al endeudamiento de las familias en la República Argentina.

En aquella reunión puramente informativa se verán invitados: el economista y exdiputado de la UCR, Martín Tetaz; Víctor Hugo Ruilova Quezada, Economista (UBA). Consultor económico en FMyA; Arturo Pozzali, defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de CABA; Osvaldo Giordano, IERAL; Jorge Colina economista de Idesa; Mariano Flores Vidal, ex director BCRA; Pablo Curat, ex director BCRA y Matias Huala, Director Académico de la Certificación Avanzada en Fintech en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).

La Libertad Avanza pondrá en marcha este miércoles en Diputados los debates en comisiones respecto al desendeudamiento familiar y la prórroga a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Foto: Noticias Argentinas

En este contexto, el diputado Santiago Pauli le comentó a TN: “Esperamos comenzar una discusión seria sobre temas que requieren debate y opinión de expertos. Tratar de llevar estos proyectos al recinto sin dictamen de las comisiones, no solo la de Finanzas, sino otras presididas por la oposición como Defensa del Consumidor es irresponsable – en referencia al pedido de sesión especial para el 9 de septiembre solicitado por la oposición-. Un tema en donde las posibles soluciones que proponen algunos puede tener el efecto contrario al deseado, requiere que lo discutamos como corresponde”.

¿Cuál es la situación actual de la Ley de Emergencia en Discapacidad?

La Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja, liderada por Gerardo Huesen, convocó a funcionarios nacionales para que den información a los legisladores acerca de la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad que vence el próximo 31 de diciembre, con posibilidad de que el Ejecutivo extienda su vigencia por un año más. Desde la oposición creen que la administración de Javier Milei no hará uso de aquella opción, y por lo tanto deben sancionar la prórroga por ley.

Serán invitados al encuentro: Alejandro Vilches, secretario nacional de Discapacidad; Esteban Giler, subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos y Gianfranco Scigliano, subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos.

Alejandro Vilches, secretario nacional de Discapacidad, es uno de los invitados al encuentro. Foto: argentina.gob.ar

¿Cómo se fundamenta el pedido de sesión especial?

El pedido de sesión especial que hizo la oposición a Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados, lleva las firmas de Pablo Juliano (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca), Marcela Pagano (Coherencia), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) y Miguel Pichetto (Encuentro Federal).

Aquella solicitud llevó el pedido de una sesión especial para el próximo miércoles 9 de septiembre a las 12 para discutir los proyectos de endeudamiento familiar y la prorroga a la ley que declaró la Emergencia en Discapacidad.

Del otro lado, la oposición más dura se dispone a discutir en aquella sesión por parte de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Por parte de aquellos más dialoguistas se encuentran Elijo Catamarca, Argentina Federal y Provincias Unidas.

Nicolás del Caño es parte de la oposición más dura.

Los promotores de la iniciativa afirman que en la Argentina hay más de 20 millones de personas con deudas, de las cuales seis millones ya están en situación de morosidad y enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. “Por un Congreso que mire y escuche. Que sienta y entienda. Que discuta y legisle con y para el pueblo”, comentaron los diputados de UxP.

El diputado Martín Menem, en la vereda opuesta, señaló: “Cada vez que el Estado intervino en algo las cosas terminaron peor”, y comentó que “diferentes autoridades del Gobierno dijeron cuál es el origen de todo esto. La suba de tasas, que haya un poco de mora, en términos de PBI es insignificante al lado de la cantidad de préstamos que hay en otros países. La mayoría son montos pequeños con altas tasas, que se dispararon a partir de la especulación que llevaron adelante otros sectores a partir de mayo del año pasado”.

¿Cuál es la estrategia de La Libertad Avanza en Diputados?

El oficialismo busca la convocatoria a comisiones para permitirle marcar los ritmos y tiempos de los debates con el objetivo de mantener el control del tratamiento parlamentario e incluso incorporar invitados especiales a las reuniones, como aquellos autores de cada uno de los 34 proyectos habilitados para su discusión.

Por otro lado, la oposición quiere acelerar el trámite legislativo con un emplazamiento a las comisiones en búsqueda de establecer una fecha para la firma de los dictámenes y acotar los tiempos de tratamiento de cada propuesta. Este miércoles se inician las discusiones en la Cámara de Diputados.