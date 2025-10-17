Con actos de Axel Kicillof y Cristina Kirchner: la agenda del peronismo este 17 de octubre, el Día de la Lealtad

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezará hoy en la Quinta de San Vicente un acto por el Día de la Lealtad Peronista, mientras que el kirchnerismo se movilizará en caravana a San José 1111 para conmemorar la fecha junto a la ex presidenta Cristina Kirchner.

Hace 80 años, en 1945, miles de argentinos se convocaban a Plaza de Mayo para pedir que el General Juan Domingo Perón sea liberado de la cárcel que lo apresaba en Isla Martín García por parte del partido militar al mando del gobierno, el GOU.

La agenda peronista a 80 años del Día de la Lealtad

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que se referencia en Kicillof, delineó su encuentro desde las 11 en San Vicente, donde descansan los restos del ex presidente Juan Domingo Perón, e invitó a distintos candidatos a legisladores de Fuerza Patria, intendentes y ministros provinciales.

Por la tarde, el kirchnerismo llevará a cabo la caravana a la casa de Cristina Kirchner, convocada bajo la consigna “Leales de Corazón”, desde las 17, y contará con distintos puntos de salida en el Gran Buenos Aires. El objetivo será reclamar el “fin de la proscripción” y la “libertad” de la ex mandataria, en un intento de recrear el original 17 de octubre de 1945.

Los distintos encuentros de homenaje a la gesta del justicialismo coinciden con la recta final de la campaña electoral para las elecciones legislativas del 26 de octubre, a las que el peronismo logró llegar en unidad bajo el sello Fuerza Patria.

Qué se conmemora este 17 de octubre

El 17 de octubre de 1945 marcó la historia del pueblo argentino, en especial de los seguidores de Juan Domingo Perón. Sus efectos políticos y sus realizaciones aún perduran, ya que se lo considera el nacimiento del peronismo.

Por aquellos años, el presidente, general Edelmiro Farrell nombró al coronel Juan Domingo Perón secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y Vicepresidente de la Nación, cargos en los que desempeñó una intensa actividad.

Perón como secretario de Trabajo y Previsión se ganó la lealtad de los obreros, a través de medidas como aumentos de salarios y proyectos que poco después se concretarían, como la Justicia de Trabajo o el pago de las vacaciones y el aguinaldo.

Así fue como el GOU lo tomó como amenaza a su gobierno y proyecto de país, ya que creían que no se alineaba a sus intereses, y lo enviaron a la Isla Martín García como preso político.

La gestión de Perón en el gobierno explicaba las movilizaciones populares que se produjeron el 17 de octubre de 1945. Desde las primeras horas de la mañana, comenzaron a llegar columnas de manifestantes con banderas y pancartas a la Plaza de Mayo que venían desde Avellaneda, Lanús, Banfield, Quilmes, San Martín y otros lugares.

El 17 de octubre de 1945 como el símbolo de un movimiento nacional popular: El Peronismo.

Los manifestantes se convertirían en todo un símbolo de un movimiento nacional popular: el peronismo.

Dada la magnitud de la manifestación y el reclamo de la gente por su líder, los militares se vieron obligados a buscar a Perón para que calmara al pueblo. Esa noche, Perón salió al balcón a tranquilizar al pueblo que lo aclamaba. Y entre cánticos y gritos, agradecido por el apoyo, Perón emitió su discurso: “Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores, y siempre he sentido una enorme satisfacción, pero hoy siento un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores”, señaló.