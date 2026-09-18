comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Perón, el plan secreto por Malvinas y una muerte que cambió la historia

En junio de 1974, el Reino Unido propuso compartir la soberanía de las Islas Malvinas con la Argentina. Juan Domingo Perón estaba dispuesto a avanzar, pero murió tres semanas después y la negociación quedó atrapada en uno de los grandes interrogantes de la historia nacional.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Islas Malvinas y Perón
Islas Malvinas y Perón Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Mucho antes de la guerra de 1982, la Argentina y el Reino Unido estuvieron frente a una oportunidad diplomática extraordinaria. En 1974, el gobierno británico acercó a Juan Domingo Perón una propuesta confidencial para establecer un sistema de soberanía compartida en las Islas Malvinas.

No se trataba de una devolución inmediata del archipiélago. El proyecto proponía un condominio anglo-argentino, una fórmula mediante la cual ambos países compartirían la administración, las instituciones y determinadas decisiones políticas sobre las islas.

El documento secreto que recibió Perón

La iniciativa fue presentada el 11 de junio de 1974 por el entonces embajador británico en Buenos Aires, James Hutton. Era un non-paper, un documento diplomático sin carácter definitivo que buscaba establecer las bases de una negociación formal.

La propuesta contemplaba que las banderas argentina y británica flamearan juntas, que el castellano y el inglés fueran reconocidos como idiomas oficiales y que los habitantes de las islas pudieran contar con doble nacionalidad.

Contenido Recomendado

La razón histórica por la que abundan los nombres con santos en Buenos Aires y otras ciudades argentinas

La razón histórica por la que abundan los nombres con santos en Buenos Aires y otras ciudades argentinas

El árbol que nació con José Larralde:fue plantado en 1937, sigue en pie y esconde una historia única

El árbol que nació con José Larralde: fue plantado en 1937, sigue en pie y esconde una historia única
El documento secreto que detalla la oferta de Gran Bretaña de compartir las Malvinas con Argentina Foto: Daily Mail

También analizaba la posibilidad de que el gobernador fuera designado de manera alternada por la Corona británica y por la Presidencia argentina. La Constitución, la administración y el sistema jurídico local debían adaptarse al nuevo esquema.

Sin embargo, existía una condición decisiva: los habitantes de las islas debían ser consultados antes de alcanzar un acuerdo definitivo. Por eso, el plan representaba una apertura histórica, pero no significaba que la transferencia completa de soberanía estuviera asegurada.

La respuesta de Perón que alimentó una posibilidad histórica

Según el testimonio del diplomático Carlos Ortiz de Rozas, Perón consideró que la propuesta podía convertirse en el primer paso para recuperar gradualmente el territorio.

Vista panorámica de las viviendas en las Islas Malvinas. Foto: Wikipedia

El expresidente estaba dispuesto a avanzar porque entendía que conseguir una presencia institucional argentina en las islas modificaría una situación congelada desde 1833. Su estrategia no apuntaba a resolver todo de inmediato, sino a iniciar una transición que pudiera conducir hacia una soberanía plena.

La negociación formaba parte de un proceso iniciado después de la Resolución 2065 de las Naciones Unidas, aprobada en 1965. Esa resolución reconoció la existencia de una disputa de soberanía e invitó a la Argentina y al Reino Unido a encontrar una solución pacífica.

La muerte de Perón y el final de la oportunidad

El escenario cambió abruptamente el 1 de julio de 1974, cuando Perón murió apenas tres semanas después de recibir la iniciativa británica.

La Presidencia quedó en manos de María Estela Martínez de Perón, en medio de una creciente crisis política, económica e institucional. Frente a la incertidumbre argentina y las resistencias existentes en sectores británicos e isleños, las conversaciones perdieron impulso y la propuesta fue abandonada.

Velorio de Perón en el 74 Foto: Wikipedia

Por eso, es importante precisar que la Guerra de Malvinas no frenó directamente aquel acuerdo. La negociación se desvaneció en 1974, ocho años antes del conflicto armado de 1982. La guerra terminó por destruir el clima diplomático que durante las décadas anteriores había permitido considerar diferentes fórmulas de entendimiento.

El acuerdo que todavía genera preguntas

Nunca podrá saberse si el condominio habría conducido a la recuperación plena de las Malvinas. Faltaban negociaciones, garantías, aprobación política y una consulta a los isleños.

Pero el documento dejó una certeza histórica: hubo un momento en el que la Argentina estuvo cerca de ingresar formalmente en la administración del archipiélago sin disparar un solo tiro.

La muerte de Perón interrumpió una estrategia gradual y convirtió aquella propuesta secreta en una de las grandes oportunidades inconclusas de la diplomacia argentina.

HistoriaIslas MalvinasJuan Domingo Perón
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. El nieto del prócer más polémico que pocos recuerdan:fue bautizado en su honor y llegó a ser gobernador de Buenos Aires

    El nieto del prócer más polémico que pocos recuerdan: fue bautizado en su honor y llegó a ser gobernador de Buenos Aires

  2. La razón histórica por la que abundan los nombres con santos en Buenos Aires y otras ciudades argentinas

    La razón histórica por la que abundan los nombres con santos en Buenos Aires y otras ciudades argentinas

  3. “Se los juro”:José Larralde cuenta su verdad sobre la muerte de Cafrune después de casi 50 años

    “Se los juro”: José Larralde cuenta su verdad sobre la muerte de Cafrune después de casi 50 años

  4. Primer censo nacional argentino:los que quedaron afuera, las insólitas ocupaciones y el factor fiebre amarilla

    Primer censo nacional argentino: los que quedaron afuera, las insólitas ocupaciones y el factor fiebre amarilla

  5. Subastaron el predio de Palermo:qué pasará con el Pabellón del Centenario, único edificio que queda por los 100 años de la Revolución de Mayo

    Subastaron el predio de Palermo: qué pasará con el Pabellón del Centenario, único edificio que queda por los 100 años de la Revolución de Mayo
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Nuevo gesto de Patricia Bullrich:tras críticas al interior del Gobierno, publicó un video con una canción de Lali Espósito

Nuevo gesto de Patricia Bullrich: tras críticas al interior del Gobierno, publicó un video con una canción de Lali Espósito

El Senado aprobó el proyecto de Inocencia Fiscal II:qué cambia con la nueva ley

Patricia Bullrich otra vez se aleja del Gobierno:“No me tomen de tonta”

En el marco de la Ley Pierri, se llevó a cabo la firma de 40 escrituras para vecinos del Municipio de Lomas de Zamora

Economía

AUH de ANSES:el calendario entra en sus últimos días y estos DNI todavía deben cobrar

AUH de ANSES: el calendario entra en sus últimos días y estos DNI todavía deben cobrar

Policía Federal:cuánto cobrará cada rango en octubre de 2026, con salarios de hasta $3,7 millones

Inocencia Fiscal II:qué cambia en Ganancias y quiénes podrán acceder al nuevo régimen

ANSES paga este viernes:los beneficiarios que cobran el 18 de septiembre

Internacionales

Elecciones en Rusia:el plan de Putin para medir lealtades y detectar el desgaste del poder

Elecciones en Rusia: el plan de Putin para medir lealtades y detectar el desgaste del poder

El Consejo de Seguridad vota al próximo secretario General de la ONU:la disputa entre EE.UU. y China y el candidato argentino

Crisis en Ceuta:corridas, avalanchas y disparos durante el traslado de miles de migrantes al campamento del puerto

Tras casi 60 años, Warren Buffett dejó su cargo como presidente de Berkshire Hathaway