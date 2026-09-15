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Los abogados de Cristina Kirchner brindan una conferencia de prensa por su presentación ante la ONU

Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego hablan en conferencia de prensa este martes en el marco de la presentación de una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

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Comenzaron una conferencia de prensa a las 11 de la mañana de este miércoles 29 de julio.
Comenzaron una conferencia de prensa a las 11 de la mañana de este miércoles 29 de julio. Foto: Captura de pantalla
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Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego brindan una conferencia de prensa en la que realizarán un anuncio vinculado con la presentación de una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La conferencia comenzó a las 15:00 en el NH Hotel, ubicado en Bolívar 160, en la Ciudad de Buenos Aires.

La presentación ante el organismo internacional forma parte de la estrategia de la defensa de la expresidenta tras el cierre de las instancias judiciales en Argentina por la Causa Vialidad. Los abogados plantearon ante el Comité la existencia de presuntas vulneraciones de derechos y garantías durante el proceso que derivó en su condena.

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