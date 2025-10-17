El mensaje de Cristina Kirchner en el Día de la Lealtad: “En aquel entonces era Braden o Perón, hoy pareciera ser Bessent o Perón”

Bajo la consigna “Leales de Corazón”, la militancia se congregó en San José 1111, donde la ex presidenta cumple prisión domiciliaria. “Algunos quieren volver a los tiempos donde todo se decidía en una embajada”, afirmó la expresidenta mediante un audio.

Cristina Kirchner en su casa de Constitución junto a la militancia. Foto: Prensa

Este viernes 17 de octubre, en el marco del Día de la Lealtad Peronista, el kirchnerismo se moviliza en una caravana a San José 1111 para conmemorar la fecha junto a Cristina Fernández Kirchner, quien brindó un mensaje de audio para la militancia.

“En aquel entonces era Braden o Perón, hoy pareciera ser Bessent o Perón”, señaló la expresidenta en su discurso pregrabado, en referencia al secretario del Tesoro de Estados Unidos, gran protagonista de los acuerdos del Gobierno de Javier Milei con Donald Trump.

“Como decía Perón, hay tiempos oscuros en la vida de los pueblos, donde todo su honor está en prisión”, afirmó CFK y añadió: “Algunos quieren volver a los tiempos donde todo se decidía en una embajada”.

“La soberanía no se negocia”, señaló la exmandataria, remarcando que “hoy hay angustia entre los argentinos, no se sabe si lo peor ya pasó o todavía no llegó”.

En tanto, propuso “impulsar una ley de segundas oportunidades para hogares vulnerables” y pidió que se haga un programa de alivio de deudas para la población.

“Vamos a tener que diseñar instrumentos para evitar la fuga de dólares”, afirmó Cristina, a la vez que explicó: “Este es un presente de bajos salarios, de caída de la ocupación”.

Marcha en la casa de Cristina Kirchner. Foto: REUTERS

“Los peronistas estamos del lado de los que sufren, no de los que especulan. Tenemos que volver a poner el cuerpo. a construir una salida colectiva. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie”, sentenció.

Convocada bajo la consigna “Leales de Corazón”, la marcha tiene con el objetivo de reclamar el “fin de la proscripción” y la “libertad” de la exmandataria.

Los distintos encuentros de homenaje a la gesta del justicialismo coinciden con la recta final de la campaña electoral para las elecciones legislativas del 26 de octubre, a las que el peronismo logró llegar en unidad bajo el sello Fuerza Patria.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se sumó esta tarde a la caravana que tendrá su epicentro en San José 1111, donde la ex presidenta cumple prisión domiciliaria.