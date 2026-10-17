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Kicillof respaldó a Cristina Kirchner en el Día de la Lealtad Peronista y aseguró que está dispuesto a “poner el cuerpo” de cara a las elecciones de 2027

Además, el gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo que este 17 de octubre es distinto por el contexto que se vive en el país.

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Axel Kicillof en el acto por el Día de la Lealtad peronista
Axel Kicillof en el acto por el Día de la Lealtad peronista Foto: Cuenta de Twitter de Axel
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Este sábado 17 de octubre, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof encabezó el acto por el Día de la Lealtad Peronista en González Catán. Durante su discurso respaldó a Cristina Kircher, quien cumple prisión domiciliaria en San José 1111.

“Nos querían callar, nos querían esconder, nos querían terminar, y acá estamos celebrando el Día de la Lealtad, celebrando a Perón y a Evita”, empezó diciendo Kicillof. Luego se refirió a Juan Domingo Perón como el hombre que “enseñó una forma de gobernar”.

“¿Dónde está la verdadera libertad? Lo vuelvo a decir y el que dudaba, hoy después de tres años de este experimento ya lo sabe bien: sin justicia social no hay libertad verdadera; sin justicia social hay privilegios, explotación y desigualdad”, aseveró.

Acompañado por la vicegobernadora, Verónica Magario, y otros funcionarios provinciales y municipales, el mandatario aseguró que está dispuesto a “poner el cuerpo” y “asumir las responsabilidades que hagan falta” de cara a las elecciones de 2027.

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Axel Kicillof en el Día de la Lealtad Peronista
Axel Kicillof en el Día de la Lealtad Peronista Foto: Prensa Axel Kicillof

En otra parte del discurso hizo referencia a la gestión del presidente Javier Milei en el país. “Este 17 de octubre es distinto porque es distinto el contexto, la situación, los desafíos y las tareas a las que nos convoca. Nos toca vivirlo en una Argentina gobernada por una expresión de la ultraderecha internacional”, expresó.

Y también apuntó contra el Presidente por su estrecha relación con Donald Trump y Benjamín Netanyahu, dos grandes aliados para el Gobierno. “Argentina no va a recibir y no puede recibir órdenes del extranjero, de Estados Unidos ni de Israel. Argentina no puede tener, en vez de un presidente, un ‘che pibe’ de los mandados del presidente de Estados Unidos”, enfatizó el gobernador.

Fue al final de su discurso que cuestionó la situación judicial de la expresidenta Cristina Kirchner al asegurar que “está injustamente presa por defender nuestras banderas”.

El mensaje de Kicillof para las elecciones 2027

Luego de estar presente en el acto por el Día de la Lealtad peronista, Kicillof acudió a las redes sociales para compartir una foto del momento y dejar un contundente mensaje en la aproximación al año electoral.

“La lealtad con el pueblo es construir una alternativa que el año que viene termine con esta pesadilla que nos gobierna.Hoy, 81 años después de aquel glorioso levantamiento popular, es el punto de largada para construir ese triunfo que nos espera en 2027″, escribió el mandatario en su cuenta de X.

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