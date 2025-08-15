Plan Canje de Motorola: los pasos a seguir para cambiar de celular entregando el teléfono usado

Motorola lanzó en Argentina su Plan Canje, una iniciativa que permite entregar tu celular usado como parte de pago para adquirir un equipo nuevo al instante. La promoción incluye dispositivos de cualquier marca y busca facilitar la actualización tecnológica, ahorrar dinero y promover la sustentabilidad.

Celular Motorola. Foto: Motorola.

Motorola lanzó en Argentina su Plan Canje, un programa pensado para que los usuarios puedan actualizar sus smartphones de manera fácil y económica.

Gracias a esta iniciativa, cualquier usuario, independientemente de la marca de su dispositivo actual, puede entregar su equipo usado como parte de pago para adquirir uno nuevo al instante, con un ahorro considerable.

Celular Motorola. Foto: NA.

La promoción se realiza en conjunto con la empresa Assurant y busca facilitar el acceso a tecnologías más modernas mientras promueve la sustentabilidad. Desde Motorola explicaron:

“Para facilitar el acceso a nuevas y mejores tecnologías de la compañía, el Plan Canje Motorola ofrecerá una amplia oferta de opciones priorizando la relación precio / calidad y reduciendo el tiempo de la búsqueda de un nuevo dispositivo, a la vez que promueve el cuidado del medioambiente, otorgándole una nueva vida útil a equipos en desuso (reacondicionar 1.000 equipos puede ayudar a evitar aproximadamente 60 toneladas de emisiones de dióxido de carbono)”.

Celular Motorola.

¿Cómo funciona el Plan Canje de Motorola?

Los interesados deben acercarse a tiendas oficiales Motorola, que incluyen 8 Flagship Stores (6 en Buenos Aires, 1 en Salta y 1 en Córdoba) y 29 Motorola Stores en los principales shoppings del país.

Un asesor comercial inspeccionará el dispositivo y asignará su valor según el modelo y estado del equipo. Al instante se entrega un voucher que puede utilizarse para adquirir un nuevo smartphone.

La oferta abarca equipos de gama de entrada hasta alta gama, incluyendo los modelos recientes de Moto G, Moto Edge y Motorola Razr.

Condiciones del equipo Motorola a entregar

El celular debe funcionar correctamente, incluyendo pantalla, botones y batería.

Se evaluarán el estado estético y funcional , y se otorgará un valor correspondiente en voucher.

Equipos con pantalla dañada también pueden ser aceptados, siempre que sigan funcionando.

Celulares Motorola. Foto: Xataka. Foto: Xataka.

Motorola aconseja realizar copia de seguridad, eliminar contraseñas de bloqueo, restablecer el dispositivo de fábrica y retirar tarjetas SIM y de memoria para proteger la información personal.

Toda la información sobre el Plan Canje y los modelos elegibles está disponible en el sitio web oficial.