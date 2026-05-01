La aplicación con IA para conseguir e intercambiar las figuritas más difíciles del álbum del Mundial 2026. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

La frustración de no completar un álbum del Mundial fue el punto de partida de una idea que hoy conecta a miles de coleccionistas. En una entrevista exclusiva con Infobae a la Tarde, el desarrollador rosarino Octavio Berruti contó cómo creó Figuri App, una plataforma que combina comunidad, geolocalización e inteligencia artificial (IA) para resolver un problema tan cotidiano como universal: conseguir esa figurita imposible.

“Me quedaron cuatro figuritas y nunca pude terminar el álbum”, relató Berruti. Años después, ya como programador, transformó esa experiencia en una solución tecnológica concreta. “No queremos reemplazar la magia del intercambio en persona, sino potenciarla”, subrayó.

Figuri App: cómo funciona la aplicación que ayuda a completar el álbum del Mundial 2026

El funcionamiento de Figuri App es simple, pero potente. Cada usuario carga en la aplicación las figuritas que tiene y las que le faltan. A partir de allí, el sistema utiliza geolocalización para mostrar quiénes, en un radio de hasta 100 kilómetros, tienen disponibles las piezas necesarias.

Figuri App, la aplicación con inteligencia artificial creada para completar el álbum del Mundial 2026. Foto: App Store

“Básicamente te dice quiénes tienen cerca tuyo las figuritas que te faltan”, explicó Berruti durante la entrevista. La app ya cuenta con soporte para más de 140 álbumes, lo que amplía su uso más allá del Mundial y la convierte en una herramienta para coleccionistas de distintas generaciones. Además, el contexto acompaña: el próximo Mundial contará con 48 selecciones y más de 980 figuritas, lo que vuelve aún más complejo completar el álbum sin ayuda.

Inteligencia artificial y geolocalización: la tecnología detrás del intercambio de las figuritas

Uno de los diferenciales de Figuri App es la incorporación de inteligencia artificial para facilitar la carga de figuritas. Los usuarios pueden optar por un modo manual o usar la cámara del celular para fotografiar el dorso de las estampas.

Uno de los diferenciales de Figuri App es la incorporación de inteligencia artificial para facilitar la carga de figuritas. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

“La app detecta automáticamente cuáles tenés y las carga en el álbum”, detalló su creador. Este sistema agiliza el proceso y evita errores, algo clave cuando se manejan cientos de figuritas.

Pero la tecnología no termina ahí: la app también permite organizar encuentros físicos de intercambio. A través de un código QR, dos usuarios pueden escanearse mutuamente y saber en segundos qué figuritas les conviene intercambiar.

Seguridad, futuro y comunidad: las claves del crecimiento de Figuri App

En una plataforma donde participan niños, familias y coleccionistas, la seguridad es central. Por eso, Figuri App incorpora verificación de identidad a través de empresas especializadas, además de un sistema de reputación basado en calificaciones y comentarios.

“Así podés saber con quién estás tratando antes de intercambiar”, explicó el desarrollador, quien también destacó la posibilidad de bloquear o reportar usuarios.

El álbum virtual de Panini para el Mundial 2026 está disponible de forma gratuita en Google Play Store y App Store. Foto: Panini

En cuanto al modelo de negocio, Berruti fue directo: “Por ahora absolutamente nada, es todo por la anécdota”. Sin embargo, no descarta sumar funciones premium en el futuro, aunque con una condición clara: no limitar el acceso a la herramienta.

Con álbumes que van desde clásicos como Dragon Ball Z o Frutillitas hasta ediciones de Cromi, la app apela tanto a la fiebre mundialista como a la nostalgia. Disponible actualmente en iOS y con lanzamiento próximo en Android, Figuri App ya conecta usuarios en Argentina y el exterior.